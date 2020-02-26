Altın düşerken, petrol yükseldi













AA

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 salgını sebebiyle 2,715 kişi hayatını kaybederken, salgından etkilenenlerin sayısı da 80,000’e yaklaştı.



ABD'LİLERİ UYARDI



ABD’de bulunan Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri salgının tüm ülkede yayılabileceği ihtimaline karşı ABD’lileri uyardı.



Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya toplumunun Covid-19 salgınının pandemik olabilecek potansiyele sahip olduğunu söylerken bu sebeple dünyanın bu duruma hazırlıklı olması konusunda uyarıda bulunmuştu.



Petrol fiyatları talep endişeleri karşısında düştükten sonra salgınının “pandemik” olarak yayılmasına yönelik risklerin ortasında hafif yükseldi.



GRAM ALTIN NE KADAR?



Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 0.22 düşerek 54.83 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.06 artışla 49.93 dolardan işlem görüyor.



Küresel emtia piyasalarında;



- gümüş, yüzde 0.83 düşüşle 18.04 dolardan,

- altın, yüzde 0.28 düşüşle 1,645.30 dolardan,

- bakır, yüzde 0.39 düşüşle 2.56 dolardan,

- platin, yüzde 0.26 artışla 934.70 dolardan ve