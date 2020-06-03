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Altın fiyatları düşüşe geçti! İşte rakamlar...

03.06.2020 10:00

Son güncelleme : 03.06.2020 10:00
Gram altın dün 378-380 lira seviyelerinde seyrederken bugün düşüşe geçerek 371 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 612 lira, Cumhuriyet altını da 2.438 liradan satılıyor.



Dün güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, 378 lira seviyesinde seyrediyordu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 626 lira, Cumhuriyet altını da 2.494 liradan  satılıyordu. 

Altın fiyatları bugün de düşüşünü sürdürdü. Gram altın 371 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 612 lira, Cumhuriyet altını da 2.438 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı 1.721 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.730 doların destek  1.750 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-390 lira bandının  izleneceğini söyledi.




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AGYO 1,78 15.720.906 % 0,00  
BANVT 24,00 14.670.046 % 0,00  
ARDYZ 26,60 37.030.370 % 0,00  
CEMAS 1,18 87.984.137 % 0,00  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4234 8,4656 % 0,50  
Frank 6,9471 6,9890 % 0,24  
Riyal 1,7815 1,7905 % 0,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.722 1.722 -5,71  
Altın Gr. 372 372 -0,52  
Cumhuriyet 2.408 2.439 -16,70  
Tam 2.478 2.503 -16,90  
Yarım 1.209 1.225 -8,40  
Çeyrek 605 613 -4,20  
Gümüş.Ons 17,88 17,92 -0,17  
Gümüş Gr. 3,86 3,87 -0,03  
B. Petrol 40,35 40,35 0,78  
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