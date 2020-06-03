Gram altın dün 378-380 lira seviyelerinde seyrederken bugün düşüşe geçerek 371 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 612 lira, Cumhuriyet altını da 2.438 liradan satılıyor.
Altın fiyatları düşüşe geçti! İşte rakamlar...
03.06.2020 10:00
Son güncelleme : 03.06.2020 10:00
Dün güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, 378 lira
seviyesinde seyrediyordu. Aynı dakikalarda çeyrek altın
626 lira, Cumhuriyet altını da 2.494 liradan satılıyordu.
Altın fiyatları bugün de düşüşünü sürdürdü. Gram altın 371 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 612 lira, Cumhuriyet altını da 2.438 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı 1.721 dolar
seviyesinde bulunuyor.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.730 doların destek 1.750 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-390 lira bandının izleneceğini söyledi.
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En Yüksek
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En Düşük
0
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
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|: 6,7800
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|Önceki Kapanış
|: 6,8530
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6,6727
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|Değişim
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|: 371,71
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|Önceki Kapanış
|: 372,13
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373,98
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|ADESE
|1,68
|246.695.591
|% 0,00
|
|AGYO
|1,78
|15.720.906
|% 0,00
|
|BANVT
|24,00
|14.670.046
|% 0,00
|
|ARDYZ
|26,60
|37.030.370
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,18
|87.984.137
|% 0,00
|
|ADESE
|1,68
|246.695.591
|% 0,00
|
|AGYO
|1,78
|15.720.906
|% 0,00
|
|BANVT
|24,00
|14.670.046
|% 0,00
|
|ARDYZ
|26,60
|37.030.370
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,18
|87.984.137
|% 0,00
|
|ASELS
|32,62
|1.541.029.788
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 0,00
|
|GARAN
|8,06
|1.069.369.397
|% 0,00
|
|THYAO
|12,61
|758.224.458
|% 0,00
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 0,00
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,42
|411.456.770
|% 0,00
|
|MNDRS
|2,40
|406.254.810
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,30
|212.261.059
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4234
|8,4656
|% 0,50
|
|Frank
|6,9471
|6,9890
|% 0,24
|
|Riyal
|1,7815
|1,7905
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-5,71
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|2.408
|2.439
|-16,70
|
|Tam
|2.478
|2.503
|-16,90
|
|Yarım
|1.209
|1.225
|-8,40
|
|Çeyrek
|605
|613
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,35
|40,35
|0,78
|