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Altın fiyatları için kritik uyarı! 1.700 doların üstüne çıkabilir

21.04.2020 13:38

Son güncelleme : 21.04.2020 13:57
İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "Ons altının 1.748 dolara çıktıktan sonra bir miktar gevşemesini normal karşılamak gerekiyor. Olumlu haber akışları nedeniyle altında aşağı doğru düzeltmeler olmaya devam edecektir. Tersi durumda pandemi nedeniyle dünya ülkelerinden gelecek olumsuz haberler de mevcut tabloyu ve ons fiyatlarını yeniden 1.700 dolar rakamlarının üstüne taşıyabilir. Altın ve finans piyasalarının mevcut durumunu ipte oynayan cambaza benzetmek mümkün. Küçük bir dikkatsizlik ve sağlıkla ilgili kötümser senaryo, bir anda kazanımları tersine çevirebilir, cambaz kendini bir anda yerde bulabilir." dedi.



AA

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkbaharla birlikte güneşin  yüzünü göstermeye başladığını, aynı durumun pozitif haberlerle piyasalarda da  yaşandığını ifade etti.

Birçok uzmanın "piyasalara da baharın geldiği" yorumunda bulunduğunu  aktaran Atayık, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta ABD ve bazı Avrupa ülkelerinden gelen virüs  önlemlerinin gevşetileceği, ekonomi ve hayatın normalleştirileceği yönündeki  açıklamalar, 'virüste pik nokta görüldü' şeklinde yorumlandı. Ayrıca ilaç ve  aşıyla ilgili olumlu haberler rakamlara da yansıdı. Döviz ve altın fiyatlarında  geri çekilmeler yaşandı. Corona virüs nedeniyle aksayan hayatı kademeli olarak  normalleştirmeye başlayacakları yönündeki açıklamalarla gram altın fiyatları  geriledi. Hatırlanacağı üzere, çeyrek altın 636 TL'ye, gram altın da 387 TL'ye  kadar yükselmişti. 1.748 dolara yükselen ons fiyatı, 1.680 dolara kadar gevşedi.  Piyasalar, bu haftaya da yine bu olumlu haber akışı ve pozitif beklentilerle  başladı."

"ALTIN FİYATLARINDAKİ BU DALGALI SÜREÇ BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK"

Mustafa Atayık, altın fiyatlarındaki bu dalgalı sürecin bir süre daha  devam edeceğini, altın ve para piyasalarının istikrara kavuşmasının biraz daha  zaman alacağını söyledi.

Dünya ekonomilerinin, özellikle ikinci çeyrekte ciddi bir daralma  yaşayacağını ifade eden Atayık, 3. çeyrekte önce hasar tespiti, ardından da yeni  bir normalleşme sürecinin başlamasının beklendiğini kaydetti.

Altın fiyatlarının önümüzdeki süreçteki olası hareketlerini anlamak  için aslında bugüne kadarki hareket tarzına ve tarihteki seyir defterine bakmak  gerektiğini ifade eden Atayık, şöyle konuştu:

"Altının son 50 yıllık hikayesini incelediğimizde ons fiyatlarının  ekonomik ve siyasi krizlerin global boyuta taşındığı zaman dilimlerinde zirve  rakamlarına ulaştığını görüyoruz. Örneğin, 1974 yılı petrol krizi, 1980 yılındaki  siyasi gerginlikler, İran-Irak savaşı, 1990 Körfez krizi, ABD'de 11 Eylül 2001  yılında gerçekleştirilen ikiz kule saldırıları, 2003'te Irak'a yapılan askeri  harekat ve Amerika'da 2007 yılında yaşanan mortgage krizi ile başlayan ekonomik  krizin etkilerinin tüm dünyaya yayılmasıyla altın fiyatlarında rekor rakamlar  yaşandı.

Mortgage krizinin piyasalarda derinleşmesiyle altının onsu Eylül  2011'de 1.921 dolarla tüm zamanların zirvesini görmüştü. Altın, Arap Baharı'yla  birlikte başlayan ve halen devam eden Orta Doğu'da yaşanan siyasi ve askeri  krizlerde yukarıya doğru dalgalanmaya devam etti. Aralık 2015'e kadar 4 yıllık  sürede 1.046 dolar/ons seviyesine kadar gevşeyen altın, son 5 aydır ABD-Çin  ticaret savaşları, ABD-İran gerginliği ve corona virüs etkisiyle hızlı bir  yükseliş eğilimi içerisine girdi. Dünya ekonomi ve siyasi tarihindeki bu önemli  kırılımları bilmezsek 1969 yılında sadece 35,2 dolar olan ons altın fiyatının 5  yıl sonra yaşanan petrol krizinde 172 dolara çıkması ve 2011 yılında mortgage  krizinin de etkisiyle tarihinin en zirve noktası olan 1.921 dolar seviyesine  nasıl çıktığını izah edemeyiz."

"ALTIN VE FİNANS PİYASALARINI İPTE OYNAYAN CAMBAZA BENZETMEK MÜMKÜN"

İKO Başkanı Atayık, altının onsunun 2008 yılında mortgage krizinin  başında 900 dolar iken, 3 yıl sonra sorunun küreselleşmesiyle tarihindeki en  zirve noktasına ulaştığını hatırlattı.

Aynı sürecin yeniden yaşandığını ifade eden Atayık, birçok uzmana göre  virüste dünyanın birçok ülkesinde pik noktaya ulaşıldığını, aynı süreçte ons  altının da son 7 yılın zirvesi olan 1.748  doları görmüş olduğunu söyledi.

Küresel ekonominin, corona virüs salgını öncesinde bir ekonomik  türbülansın içerisinden geçtiğini hatırlatan Atayık, bu süreçte kendilerini ve  varlıklarını koruma endişesi taşıyan yatırımcıların da güvenli liman olan altına  yöneldiğini kaydetti.

Atayık, şöyle devam etti:

"Her zaman söylüyoruz ve altını çiziyoruz; altın, güvenli liman olarak  her zaman yatırım sepetinde yer almalıdır. Bilindiği gibi, daha virüs gündem  olmadan önce de altın, ABD-Çin ticaret savaşları, ABD-İran gerginliği ve  makroekonomideki negatif veriler nedeniyle yukarı doğru çıkışını sürdürüyordu. Corona virüs, bu çıkış sürecini daha da hızlandırdı. Bu süreçte ons altının 1.748  dolara çıktıktan sonra bir miktar gevşemesini normal karşılamak gerekiyor. Olumlu  haber akışları nedeniyle altında aşağı doğru düzeltmeler olmaya devam edecektir.  Tersi durumda pandemi nedeniyle dünya ülkelerinden gelecek olumsuz haberler de  mevcut tabloyu ve ons fiyatlarını yeniden 1.700 dolar rakamlarının üstüne  taşıyabilir.

Altın ve finans piyasalarının mevcut durumunu ipte oynayan cambaza  benzetmek mümkün. Küçük bir dikkatsizlik ve sağlıkla ilgili kötümser senaryo, bir  anda kazanımları tersine çevirebilir, cambaz kendini bir anda yerde bulabilir.  Piyasayı destekleyen iyimser veri akışıyla altının onsunun 1.700 doların üstünde  fazla tutunamadığını görüyoruz. Bu anlamda geri çekilişlerde 1.650- 1.550  fiyatlamaları yeniden alım fırsatı sunabilir. Bu seviyeler, yatırımcılar için  çeyrek altın ve gram altında alım için yeni fırsatlar sunabilir."

"MÜCEVHER, VİRÜS ETKİSİYLE İHRACATTA KAN KAYBEDİYOR"

Mustafa Atayık, potansiyeli, ihracat kapasitesi, teknoloji parkuru ve  yüksek üretim kabiliyetiyle dünyanın ilk 5 oyuncusundan biri olan Türk kuyumculuk  sektörünün, virüs sürecine, İstanbul Mücevher Fuarı'nın ertelenmesi nedeniyle  yüksek stok oranıyla giriş yaptığını söyledi.

Sektörün, corona virüs ile ilgili tedbirlere destek olmak amacıyla  üretim atölyelerini, toptan ve perakende mağazalarını ya geçici olarak  kapattığını ya da düşük kapasiteyle çalıştırdığını belirten Atayık, şu bilgileri  verdi:

"Kuyumcukent ve Vizyonpark'taki işletmelerin önemli bir kısmı  üretimlerine ara verdi ya da düşük kapasiteyle çalışıyor. Semtlerdeki  kuyumcuların bir kısmı ise belirli saatler içerisinde mağazalarını açık tutarak  müşterilerinin taleplerini karşılıyor.

Tarihi Kapalıçarşı, 'Ayaklı Borsa' olarak adlandırılan döviz ve altın  işletmelerinin bulunduğu alan dışında bir süredir vatandaşlara ve turistlere  kapalı. Kapalıçarşı'da esnaf, dükkanlarına açık olan iki kapıdan kontrollü bir  şekilde alınıyor. Vatandaşlar da güvenlik görevlileri eşliğinde içeri alınıyor.  Türkiye'nin ihracattaki yıldız sektörlerden biri olan ve katma değeriyle dikkati  çeken mücevher, virüs etkisiyle ihracatta kan kaybediyor. Aynı kayıplar, iç  pazarda da yaşanıyor."




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