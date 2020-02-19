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Altın fiyatları ne durumda?

19.02.2020 17:02

Son güncelleme : 19.02.2020 17:28
Güne değer kazancıyla başlayan ve 314 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, saat 16:40 itibarıyla 313 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 512 lira, Cumhuriyet altını da 2.111 liradan satılıyor. Altının kilogram fiyatı ise 314 bin 700 liraya yükseldi.



Gram altın fiyatı saat 16:40  itibarıyla 313 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 512 lira, Cumhuriyet altını da 2.111 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dünkü hızlı yükselişin ardından bugün 1.604 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, koronavirüs salgınının küresel ekonomiye olumsuz etkisine ilişkin araştırmaların küresel risk iştahının azalmasına neden olduğunu bildirdi.

Azalan risk iştahının altın talebini desteklediğine değinen analistler, koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerinin daha net bir şekilde görüleceği cuma günkü şubat ayı Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri öncesinde altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin korunabileceğine dikkati çekti.

ALTININ KİLOGRAMI 314 BİN 700 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar  Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 314 bin 700 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 310 bin 700 lira, en yüksek 314 bin 850  lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde  1,65 artışla 314 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 813 milyon 805 bin  478,02 lira, işlem miktarı ise 2.615 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem  hacmi ise 815 milyon 926 bin 22,36 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has  Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler,  Vakıf Katılım Bankası, Halkbank ve  Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNİ YÜZDE 10,75'E İNDİRDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 50 baz puan düşürerek yüzde 11,25'ten yüzde 10,75'e çekti.

 






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Riyal 1,6158 1,6239 % 0,19  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.604 1.605 1,44  
Altın Gr. 313 313 0,71  
Cumhuriyet 2.079 2.111 20,00  
Tam 2.067 2.119 18,18  
Yarım 999 1.025 8,79  
Çeyrek 501 512 4,40  
Gümüş.Ons 18,25 18,29 0,04  
Gümüş Gr. 3,57 3,57 0,01  
B. Petrol 58,79 58,79 1,04  
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