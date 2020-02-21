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Altın fiyatları ne durumda?

21.02.2020 13:10

Son güncelleme : 21.02.2020 13:18
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 320 liranın üzerinde alıcı buluyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 522 lira, Cumhuriyet altını da 2.136 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe  paralel değer kazanarak günü yüzde 0,7 artışla 317,7 liradan tamamladı.

Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 320,4 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 522 lira, Cumhuriyet altını da 2.136  liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında 1.637 dolara kadar yükseldikten sonra 1.632 dolar seviyesinde dengelendi.




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