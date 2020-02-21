Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 320 liranın üzerinde alıcı buluyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 522 lira, Cumhuriyet altını da 2.136 liradan satılıyor.
Altın fiyatları ne durumda?
21.02.2020 13:10
Son güncelleme : 21.02.2020 13:18
AA
Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar
kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak günü yüzde 0,7 artışla 317,7 liradan tamamladı.
Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 320,4 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
522 lira, Cumhuriyet altını da 2.136 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında 1.637 dolara kadar yükseldikten sonra 1.632 dolar seviyesinde dengelendi.
13:02115.839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
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|Açılış
|: 115.089
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|Önceki Kapanış
|: 115.642
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116.032
En Düşük
114.453
13:026,1097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0086
|Açılış
|: 6,1100
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|Önceki Kapanış
|: 6,0990
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En Düşük
6,0869
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
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|Önceki Kapanış
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6,5655
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|: 321,08
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|Önceki Kapanış
|: 317,72
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321,63
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|27,10
|208.766
|% 14,93
|
|DGGYO
|6,40
|12.506.998
|% 12,48
|
|RYSAS
|8,80
|2.399.313
|% 10,41
|
|MRDIN
|5,68
|69.818.461
|% 10,08
|
|KOZAA
|12,28
|220.877.768
|% 9,25
|
|MIPAZ
|3,11
|112.620.736
|% -12,64
|
|HATEK
|8,25
|7.375.264
|% -11,00
|
|ORMA
|4,00
|41.112
|% -9,71
|
|EMNIS
|1,96
|43.055
|% -9,26
|
|EKIZ
|0,96
|38.521
|% -8,57
|
|THYAO
|14,28
|597.635.016
|% -0,63
|
|ASELS
|28,60
|536.926.909
|% 0,85
|
|HALKB
|6,76
|252.805.279
|% -0,88
|
|IPEKE
|9,85
|239.949.541
|% 6,95
|
|KOZAA
|12,28
|220.877.768
|% 9,25
|
|ODAS
|2,09
|196.677.779
|% 1,95
|
|CEMAS
|1,25
|117.127.938
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,52
|135.642.245
|% -0,65
|
|ADESE
|1,52
|129.628.491
|% 4,11
|
|IHLGM
|1,19
|96.850.223
|% 0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8697
|7,9091
|% 0,43
|
|Frank
|6,2010
|6,2384
|% 0,41
|
|Riyal
|1,6243
|1,6324
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.635
|14,78
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,60
|
|Cumhuriyet
|2.127
|2.159
|29,00
|
|Tam
|2.119
|2.172
|31,68
|
|Yarım
|1.024
|1.051
|15,32
|
|Çeyrek
|514
|525
|7,67
|
|Gümüş.Ons
|18,53
|18,57
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,22
|58,22
|-1,09
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