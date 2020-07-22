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Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte rakamlar...

22.07.2020 07:36

Son güncelleme : 22.07.2020 16:57
Gram altının fiyatı ons altındaki yükselişle beraber yeni bir rekor kırarak 410 liraya kadar yükselmesinin ardından şu dakikalarda 407 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 671 lira, Cumhuriyet altını da 2.671 liradan satılıyor.



AA

Altının ons fiyatı dün günü yüzde 1,3 yükselişle 1.841,7 dolardan kapattı. Altının ons fiyatındaki bu yükselişe paralel dün yüzde 0,8 değer kazanan gram  altın, günü 404 liradan tamamladı.

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı 407 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 671 lira, Cumhuriyet altını da 2.671 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün Asya piyasalarında 1.866 dolarla Eylül  2011'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından 1.853 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gümüşün ons fiyatı da dün 21,3 doları görmesinin ardından, yükselişine  bugün de devam etti. Gün içinde yaklaşık 7 yılın en yüksek seviyesi olan 22,8  doları gören gümüşün ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 2  artışla 21,7 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Avrupa Birliği üyesi 27 ülke liderinin, yeni tip  corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan  750 milyar avroluk kurtarma programında anlaşmaya varması sonrası gözlerin ABD  ekonomisini desteklemek için görüşülen pakete çevrildiğini söyledi.

Bununla birlikte, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkedeki Kovid-19  salgınına ilişkin, "Bu salgın ne yazık ki daha iyi bir hal almadan önce daha da  kötüleşecek." ifadesini kullandığını belirten analistler, bu durumun güvenli  liman varlıklara olan talebi artırdığını kaydetti.

Analistler, gümüşün de güvenli liman olarak görülmesi ve gümüş arzında  son dönemde gözlemlenen problemlerin gümüş fiyatlarını destekleyen en önemli  etkenler olduğunu bildirdi.

Bugün, veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik  açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç olarak öne çıktığını, gram  altında ise 405-415 lira bandının izleneceğini söyledi.

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PKENT 539,00 6.974.586 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6791 8,7226 % 0,25  
Frank 7,3362 7,3804 % 0,81  
Riyal 1,8215 1,8306 % 0,48  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.854 1.854 12,29  
Altın Gr. 407 407 3,63  
Cumhuriyet 2.648 2.670 23,70  
Tam 2.728 2.739 24,30  
Yarım 1.324 1.340 11,90  
Çeyrek 664 671 5,90  
Gümüş.Ons 22,19 22,23 0,91  
Gümüş Gr. 4,87 4,87 0,21  
B. Petrol 43,84 43,84 -0,48  
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