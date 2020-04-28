Corona virüs salgını, piyaslar üzerinde etkili oluyor. Güvenli liman altın fiyatları geçtiğimiz haftanın son işlem gününde kendi rekorunu kırarak 389 lira seviyelerini görmüştü. Dün kapanışa doğru düşüşe geçen gram altın bugün 385 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 631 liradan, Cumhuriyet altını da 2.513 liradan satılıyor.
Altın fiyatları ne kadar oldu?
28.04.2020 09:07
Son güncelleme : 28.04.2020 12:42
Altın fiyatları geçtiğimiz haftanın son işlem gününde kendi rekorunu kırarak 389 lira
seviyelerini gördükten sonra, günü 387 lira seviyesinde tamamlamıştı.
Dün kapanışa doğru düşüşe geçen gram altın
bugün 385 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 631 liradan, Cumhuriyet altını da 2.513 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1.709 dolarda dengelendi.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını, bunun da altın fiyatları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.
Gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci adımlarının altın fiyatlarındaki düşüşü sınırladığına dikkati çeken analistler, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) dün açıkladığı kararlar sonrası gözlerin çarşamba günkü ABD Merkez Bankası (Fed) ve perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantılarına çevrildiğini kaydetti.
Fed'in faizlerde değişikliğe gitmeyeceği, ECB'nin ise varlık alım programını artırabileceği tahmin ediliyor. Bugün yurt dışında ABD'de tüketici güveni ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere veri gündemi takip edilecek.
12:26101.559
En Yüksek
|Değişim
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|| 291,81
|Açılış
|: 101.543
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|Önceki Kapanış
|: 101.267
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101.918
En Düşük
100.664
12:266,9923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,9983
En Düşük
6,9799
12:267,6102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0459
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,6102
En Düşük
7,5499
12:26385,13
En Yüksek
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|: -0,04%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|13,20
|45.374.394
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.454.200
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|505.454
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|131.682
|% 10,00
|
|KUTPO
|9,69
|17.646.685
|% 9,99
|
|YBTAS
|5.826,00
|87.390
|% -10,00
|
|KNFRT
|11,36
|16.903.068
|% -5,65
|
|DITAS
|15,85
|1.432.809
|% -4,86
|
|QNBFB
|53,60
|6.191.160
|% -4,80
|
|LINK
|29,04
|6.026.813
|% -4,79
|
|ECILC
|5,31
|555.511.102
|% 3,91
|
|GARAN
|8,47
|513.170.770
|% 1,32
|
|THYAO
|10,82
|382.170.190
|% 0,00
|
|ASELS
|27,42
|312.220.454
|% -0,22
|
|MPARK
|16,19
|238.976.887
|% 9,24
|
|ECILC
|5,31
|555.511.102
|% 3,91
|
|YKBNK
|2,14
|152.290.081
|% 0,94
|
|GARAN
|8,47
|513.170.770
|% 1,32
|
|TSKB
|1,06
|59.422.102
|% 0,00
|
|AVOD
|2,38
|115.471.294
|% 4,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7054
|8,7491
|% 0,55
|
|Frank
|7,1436
|7,1866
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8538
|1,8631
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-3,20
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.521
|-4,70
|
|Tam
|2.528
|2.582
|-4,80
|
|Yarım
|1.232
|1.262
|-2,40
|
|Çeyrek
|618
|631
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,18
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|22,85
|22,85
|-0,22
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