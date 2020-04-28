GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Altın fiyatları ne kadar oldu?

28.04.2020 09:07

Son güncelleme : 28.04.2020 12:42
Corona virüs salgını, piyaslar üzerinde etkili oluyor. Güvenli liman altın fiyatları geçtiğimiz haftanın son işlem gününde kendi rekorunu kırarak 389 lira seviyelerini görmüştü. Dün kapanışa doğru düşüşe geçen gram altın bugün 385 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 631 liradan, Cumhuriyet altını da 2.513 liradan satılıyor.



Altın fiyatları geçtiğimiz haftanın son işlem gününde kendi rekorunu kırarak 389 lira seviyelerini gördükten sonra, günü 387 lira seviyesinde tamamlamıştı.

Dün kapanışa doğru düşüşe geçen gram altın bugün 385 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 631 liradan, Cumhuriyet altını da 2.513 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.709 dolarda dengelendi.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını, bunun da altın  fiyatları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.

Gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci adımlarının altın fiyatlarındaki düşüşü sınırladığına dikkati çeken analistler, Japonya Merkez  Bankası'nın (BoJ) dün açıkladığı kararlar sonrası gözlerin çarşamba günkü ABD Merkez Bankası (Fed) ve perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB)  toplantılarına çevrildiğini kaydetti.

Fed'in faizlerde değişikliğe gitmeyeceği, ECB'nin ise varlık alım programını artırabileceği tahmin ediliyor. Bugün yurt dışında ABD'de tüketici güveni ve Richmond Fed imalat  sanayi endeksi başta olmak üzere veri gündemi takip edilecek.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:26101.559
Değişim :  0,29% |  291,81
Açılış :  101.543  
Önceki Kapanış :  101.267  
En Yüksek
101.918 En Düşük
100.664
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PAPIL 13,20 45.374.394 % 10,00  
SONME 5,94 2.454.200 % 10,00  
TKURU 11,33 505.454 % 10,00  
UZERB 3,08 131.682 % 10,00  
KUTPO 9,69 17.646.685 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7054 8,7491 % 0,55  
Frank 7,1436 7,1866 % 0,15  
Riyal 1,8538 1,8631 % 0,09  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.710 1.711 -3,20  
Altın Gr. 385 385 -0,16  
Cumhuriyet 2.463 2.521 -4,70  
Tam 2.528 2.582 -4,80  
Yarım 1.232 1.262 -2,40  
Çeyrek 618 631 -1,20  
Gümüş.Ons 15,15 15,18 -0,03  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,02  
B. Petrol 22,85 22,85 -0,22  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru