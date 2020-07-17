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Altın fiyatları yeni günde kaç lira oldu?

17.07.2020 11:40

Son güncelleme : 17.07.2020 11:43
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 397,3 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 656 lira, Cumhuriyet altını da 2.680 liradan satılıyor.



AA

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın,  günü önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 396,2 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.20  itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 397,3 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 656 lira, Cumhuriyet altını da 2.680 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3  artışla 1.802 dolar seviyesinde bulunuyor.  Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin altının ons fiyatını  desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında  Euro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve Michigan Üniversitesi  Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik  açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram  altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini söyledi.




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Frank 7,2356 7,2792 % 0,20  
Riyal 1,8233 1,8325 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 4,56  
Altın Gr. 397 397 0,98  
Cumhuriyet 2.584 2.606 6,80  
Tam 2.662 2.674 7,00  
Yarım 1.292 1.308 3,40  
Çeyrek 648 655 1,70  
Gümüş.Ons 19,10 19,13 -0,05  
Gümüş Gr. 4,20 4,21 -0,02  
B. Petrol 42,95 42,95 -0,40  
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