Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 397,3 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 656 lira, Cumhuriyet altını da 2.680 liradan satılıyor.
Altın fiyatları yeni günde kaç lira oldu?
17.07.2020 11:40
Son güncelleme : 17.07.2020 11:43
AA
Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 396,2 liradan tamamladı.
Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 397,3 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın
656 lira, Cumhuriyet altını da 2.680 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.802 dolar
seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında Euro
Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini söyledi.
11:28118.853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 45,14
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
118.962
En Düşük
118.361
11:286,8591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 6,8980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8606
En Düşük
6,8486
11:287,8254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0156
|Açılış
|: 7,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8260
En Düşük
7,7990
11:28397,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,11
|Açılış
|: 397,44
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
397,50
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|22,44
|1.308.426
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,51
|5.856.991
|% 10,00
|
|KENT
|1.373,10
|17.135.888
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|99.546
|% 10,00
|
|BFREN
|551,40
|6.040.529
|% 9,99
|
|ARTI
|1,77
|26.932
|% -8,76
|
|BASCM
|4,11
|49.320
|% -6,59
|
|AYEN
|5,93
|7.190.055
|% -6,47
|
|DMSAS
|5,96
|4.763.873
|% -4,79
|
|MRGYO
|2,20
|3.798.182
|% -4,76
|
|SASA
|14,01
|754.872.574
|% 6,78
|
|EKGYO
|2,27
|406.745.456
|% -0,44
|
|GUSGR
|4,71
|309.149.372
|% 4,20
|
|IPEKE
|15,00
|256.509.980
|% 6,99
|
|ASELS
|32,72
|256.234.818
|% -1,03
|
|EKGYO
|2,27
|406.745.456
|% -0,44
|
|TSKB
|1,26
|107.241.635
|% -0,79
|
|GUSGR
|4,71
|309.149.372
|% 4,20
|
|ODAS
|2,89
|178.143.871
|% 0,35
|
|YKBNK
|2,36
|132.445.804
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5763
|8,6194
|% -0,09
|
|Frank
|7,2356
|7,2792
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8233
|1,8325
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|4,56
|
|Altın Gr.
|397
|397
|0,98
|
|Cumhuriyet
|2.584
|2.606
|6,80
|
|Tam
|2.662
|2.674
|7,00
|
|Yarım
|1.292
|1.308
|3,40
|
|Çeyrek
|648
|655
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,13
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,21
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,95
|42,95
|-0,40
|