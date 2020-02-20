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Altın fiyatları yeni günde kaç lira oldu?

20.02.2020 10:02

Son güncelleme : 20.02.2020 11:40
Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 314,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı`da çeyrek altın 512 lira, Cumhuriyet altını da 2.094 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak günü yüzde 0,8 artışla 315,3 liradan tamamladı.

Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.10  itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 314,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 512 lira, Cumhuriyet altını da 2.094  liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü hızlı yükselişle 1.613 doları görmesinin  ardından bugün düşüşe geçerek 1.609 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tutanaklarından, para  politikası ile enflasyon beklentileri arasındaki bağlantının tartışıldığının  anlaşıldığını ifade ederek, devam etmesi planlanan repo operasyonları nedeniyle  de Fed'in duruşunun, "güvercine" yakın olduğu şeklinde yorumlandığını belirtti.

Koronavirüs salgınından dolayı ölenlerin sayısındaki yükselişin devam  etmesinin risk algısı üzerinden altın fiyatlarını desteklediğini kaydeden  analistler, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) 1 ve 5 yıllık kredi gösterge  faizlerinde indirime gitmesinin ise piyasaları şimdilik rahatlattığını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın  açıklayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa  Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları  başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan altının onsunda 1.610 doların direnç konumunda olduğunu  belirten analistler, gram altında ise 310-315 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.




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Alış Satış %  
Altın Ons 1.608 1.608 -4,86  
Altın Gr. 315 315 -0,84  
Cumhuriyet 2.078 2.110 19,00  
Tam 2.068 2.120 18,94  
Yarım 999 1.025 9,16  
Çeyrek 501 513 4,58  
Gümüş.Ons 18,27 18,31 -0,17  
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