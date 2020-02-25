Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 16.45 itibarıyla 326 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 533 lira, Cumhuriyet altını da 2.198 liradan işlem görüyor.
Altın fiyatları yeni günde kaç lira?
25.02.2020 09:16
Son güncelleme : 25.02.2020 17:22
AA
Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar
kurundaki yükselişe paralel gün içinde 334 lira
ile rekor seviyeye çıktı. Bu seviyeden altının ons fiyatı ve dolar kurunda yaşanan gerilemeyle günlük kazancını kısmen geri veren gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,3 yükselişle 326,1 liradan tamamladı.
Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 16.45 itibarıyla 326 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
533 lira, Cumhuriyet altını da 2.198 liradan satılıyor.
Dün, 1.689 dolar ile son 7 yılın en yüksek seviyesini test eden altının ons fiyatı, bugün Asya piyasalarında 1.633 dolara kadar gerilemesinin ardından 1.649 dolar seviyesinde dengelendi.
Analistler, Çin'deki koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının altının ons fiyatında sert dalgalanmalara sebep olduğunu söyledi.
Virüs için aşı bulunup bulunmadığı ve zamanlaması gibi konulardaki haber kirliliğinin devam ettiğini belirten analistler, özellikle İtalya ve Güney Kore'deki salgın vakalarına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.
Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.660 doların direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 315-325 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.
ALTININ KİLOGRAMI 326 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 326 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 319 bin 950 lira, en yüksek 329 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,19 azalışla 326 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 57 milyon 964 bin 476,24 lira, işlem miktarı ise 3.263 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 66 milyon 656 bin 619,27 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.