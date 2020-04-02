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Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam edebilir

02.04.2020 11:29

Son güncelleme : 02.04.2020 11:29
Çin`de ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını, martta bütün finansal varlıklarda oldukça önemli bir oynaklığa sebep olurken, "güvenli liman" altının ons fiyatında da 252 dolarlık bir dalgalanma izlendi.



AA

Kovid-19 salgını sebebiyle tedarik zincirinde yaşanan kırılma ve  salgının neredeyse bütün dünyaya hızla yayılmasının ardından artan  belirsizlikler, görece riskli varlıklarda satış baskısı oluştururken, altın  fiyatları da piyasadaki koşullara paralel önemli değişimler gösterdi.

Martın ilk haftasında artan belirsizliklerle altının ons fiyatı Aralık  2012'den itibaren en yüksek seviye olan 1.703 dolara yükselirken, ilerleyen  günlerde ortaya çıkan likidite açığının oluşturduğu aşağı yönlü baskıyla 1.451  dolara kadar geriledi. Bu bölgeden gelen tepki alımlarıyla tekrar yükselişe geçen  altının ons fiyatı, martı bir önceki ay kapanışının hemen altında, 1.589 dolardan  tamamladı.

Altının ons fiyatında oluşan 252 dolarlık değişim ise Ekim 2008'den bu  yana en büyük dalgalanmaya işaret etti.

Gram altın da dolar/TL'de martta yaşanan yukarı yönlü harekete karşın  altının ons fiyatındaki dalgalanmaya paralel dalgalı bir seyir izledi. 299,1  liraya kadar gerileyen gram altın, bir süre sonra tüm zamanların en yüksek  seviyesi olan 343,7 liraya yükseldi.

Bu seviyeden altının ons fiyatındaki değer kaybına paralel hafif geri  çekilen gram altın, mart ayını yüzde 7 değer kazancıyla 339 liradan tamamladı.

"347 LİRA, GRAM ALTIN İÇİN İYİ SATIŞ FIRSATI GİBİ GÖRÜNÜYOR"

AA Finans Analisti İslam Memiş, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak  üzere çoğu merkez bankasının faiz indirimi ve genişlemeci adımları ile birlikte  hükümetlerin teşviklerinin kısa vadede altın fiyatlarını olumlu yönde  desteklemesini beklediklerini ifade etti.

Kısa vadede dolar/TL'de 6,80 lira, altının gram fiyatında ise 347 lira  seviyesini takip edeceğini belirten Memiş, bu seviyelerin, hem döviz kurlarında  hem de altının gram fiyatında yatırımcısına iyi satış fırsatları sunabileceğini  söyledi.

Memiş, altının ons fiyatında 1.450 dolar seviyesinin destek, 1.650  dolar seviyesinin ise önemli direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise  320-347 lira bandının takip edileceğini bildirdi. 

Nisanda altın fiyatlarında düşüşler görülebileceğini ifade eden Memiş,  "Kısa vadeli yükselişlerden sonra nisan ile birlikte altının ons fiyatının 1.450  dolar seviyesine sarkacağını, altının gram fiyatının ise 320 lira seviyesine  kadar gerileyeceğini tahmin ediyorum." dedi.

Mayıs ya da haziran ayında düşüşlerin gram altında 308 lira seviyesine  kadar sürebileceğini belirten Memiş, "Kısa vadeli yükselişlerde, altın borcu olan  ya da düğün yapacak vatandaşlarımızın panik olmamaları gerekiyor. Nisan, mayıs,  haziran aylarında düşüşler olabileceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

"FED'İN ADIMLARI ALTIN İÇİN DESTEKLEYİCİ"

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan da geçen ay Kovid-19 kriziyle  artan oynaklık sonrası küresel yatırımcının riskten kaçmak ve nakite dönmek  istemesiyle altın piyasasında dengelerin bozulduğunu ifade etti.

Fed'in likidite sağlayıcı adımlarına kadar bu dengesizliğin devam  ettiğini belirten Erkan, "Fed, dolar likiditesini desteklemek için repo ve swap  kanalını kullanıyor. Bununla birlikte ucu açık tahvil alım programı uyguluyor.  Altın açısından bu durum destekleyici." dedi.

Erkan, virüs kaynaklı olarak fiziki altın teslimatında yaşanan  sıkıntılar ve rafineri kapanmalarının söz konusu olduğunu ancak bunların normal  şartlar altında altını sürükleyen dinamikler olmadığını söyledi.

Altın fiyatları açısından likidite koşulları, Fed'in uygulamaları ve  risk algısının önemli olduğunu vurgulayan Erkan, "Risk algısı yatırımcıyı ilk  başta tahvilin güvenliğine koşturacaktır ancak altın da bu durumdan istifade  edebilir. Kısa vadede yükselişe güvenmek için biraz daha yukarı hareket gerekli.  Daha uzun vadede ise altını pozitif görüyorum." şeklinde konuştu.

Erkan, altının yükseliş trendini sürdürebilmesi için 1.600 dolar  üzerindeki seyrini kalıcı hale getirmesi gerektiğini, 1.650 doların önemli direnç  olarak öne çıktığını söyledi.

Bu seviyelerin geçilememesi halinde aşağı yönlü baskıların  artabileceğini belirten Erkan, gram altın fiyatlarının ise dolar/TL'deki  yükselişe paralel yukarı yönlü hareket etmesini beklediğini ifade etti.





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