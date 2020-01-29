Altının gram fiyatı, yüzde 0,1 artışla 299,9 lira seviyesinde bulunuyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 492 lira, Cumhuriyet altını da 2.010 liradan satılıyor.
Altın fiyatlarında durum ne?
29.01.2020 10:58
Son güncelleme : 29.01.2020 15:25
AA
Gram altın, dün, altının ons fiyatı ve dolar
kurundaki düşüşe paralel değer kaybederek günü önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 299,7 liradan tamamladı.
Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 299,9 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
492 lira, Cumhuriyet altını da 2.010 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 1.568,6 dolardan işlem görüyor.
18:05119.689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -112,15
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.506
18:055,9568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0155
|Açılış
|: 5,9590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9729
En Düşük
5,9367
18:056,5659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0161
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5732
En Düşük
6,5379
18:05301,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,05
|Açılış
|: 301,83
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
301,96
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|460.880.768
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|45.010.749
|% 19,87
|
|ULUSE
|36,22
|14.627.442
|% 14,26
|
|OYLUM
|6,37
|54.753.389
|% 11,95
|
|GUBRF
|10,24
|169.531.440
|% 10,70
|
|HUBVC
|32,10
|10.583.903
|% -19,99
|
|RYSAS
|7,37
|23.660.987
|% -19,98
|
|RYGYO
|6,76
|6.261.528
|% -19,91
|
|ARMDA
|25,50
|699.853
|% -15,00
|
|BURVA
|17,00
|544.144
|% -15,00
|
|THYAO
|14,08
|1.345.056.371
|% -0,64
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|PETKM
|4,04
|611.203.768
|% -1,22
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|KRSTL
|2,31
|531.541.973
|% 8,96
|
|ISGYO
|1,84
|385.312.920
|% -0,54
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7390
|7,7778
|% 0,35
|
|Frank
|6,0931
|6,1298
|% 0,16
|
|Riyal
|1,5845
|1,5924
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|6,79
|
|Altın Gr.
|302
|302
|1,95
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,19
|
|Yarım
|958
|983
|-1,54
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,59
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|58,92
|58,92
|0,11
|