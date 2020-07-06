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Altın fiyatlarında son durum ne? İşte rakamlar...

06.07.2020 11:04

Son güncelleme : 06.07.2020 13:55
Altının gram fiyatı, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 391 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 643 lira, Cumhuriyet altını da 2.559 liradan satılıyor.



AA

Cuma günü, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın,  günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 391,8 liradan tamamladı.

Yeni haftaya yatay başlayan altının gram fiyatı 391 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı  dakikalarda çeyrek altın 643 lira, Cumhuriyet altını da 2.559 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üstünde  1.775 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) aşısına ilişkin  çalışmalardan gelen olumlu sonuçların ve dünya genelinde beklentilerden hızlı  toparlayan makroekonomik verilerin risk algısını görece azalttığını söyledi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise  Euro  Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri  Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek,  1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 385-395 lira bandının  izleneceğini ifade etti.




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Riyal 1,8244 1,8335 % 0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.776 0,31  
Altın Gr. 392 392 -0,19  
Cumhuriyet 2.541 2.559 5,20  
Tam 2.615 2.626 5,40  
Yarım 1.270 1.285 2,60  
Çeyrek 635 643 1,30  
Gümüş.Ons 18,18 18,21 0,19  
Gümüş Gr. 4,01 4,02 0,04  
B. Petrol 43,23 43,23 0,43  
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