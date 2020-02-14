Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 306,5 lira seviyesinde bulunuyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 503 lira, Cumhuriyet altını da 2.055 liradan satılıyor.
Altın fiyatlarında son durum ne?
14.02.2020 11:39
Son güncelleme : 14.02.2020 11:39
AA
Gram altın, dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü yüzde 0,5 yükselişle 306,2 liradan tamamladı.
Yeni güne de kazançla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 306,5 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
503 lira, Cumhuriyet altını da 2.055 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise dünkü kapanış seviyesinin hafif altında 1.575 dolardan işlem görüyor.
11:23121.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 553,54
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
121.082
11:236,0589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0173
|Açılış
|: 6,0570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0630
En Düşük
6,0344
11:236,5661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0114
|Açılış
|: 6,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5717
En Düşük
6,5408
11:23307,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,94
|Açılış
|: 307,23
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,24
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|ISYAT
|2,95
|61.384.063
|% 13,46
|
|GSRAY
|2,72
|312.959.181
|% 13,33
|
|ARDYZ
|17,83
|138.061.521
|% 12,85
|
|SAYAS
|4,14
|7.676.767
|% 11,89
|
|GLBMD
|3,35
|8.841.340
|% 10,93
|
|TUKAS
|12,50
|1.715.248
|% -18,09
|
|OZBAL
|2,44
|6.702.082
|% -6,87
|
|QNBFL
|147,20
|77.171
|% -6,24
|
|BALAT
|1,60
|34.640
|% -5,88
|
|ATSYH
|1,20
|6.281
|% -5,51
|
|THYAO
|15,01
|524.716.594
|% 0,13
|
|GSRAY
|2,72
|312.959.181
|% 13,33
|
|PETKM
|4,14
|260.764.396
|% 1,47
|
|SISE
|5,58
|243.363.709
|% 2,95
|
|ISGYO
|2,18
|233.607.290
|% 5,31
|
|GSRAY
|2,72
|312.959.181
|% 13,33
|
|ISGYO
|2,18
|233.607.290
|% 5,31
|
|CEMAS
|1,26
|119.074.172
|% 4,13
|
|PETKM
|4,14
|260.764.396
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,90
|174.791.519
|% 1,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8841
|7,9236
|% 0,29
|
|Frank
|6,1562
|6,1933
|% 0,18
|
|Riyal
|1,6109
|1,6190
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-0,10
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,71
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,73
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|56,58
|56,58
|0,24
|