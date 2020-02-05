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Altın fiyatlarında son durum

05.02.2020 12:17

Son güncelleme : 05.02.2020 12:17
Altının gram fiyatı, yüzde 0,5 yükselişle 300,5 lira seviyesinde bulunuyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 489 lira, Cumhuriyet altını da 2.001 liradan satılıyor.



AA

Gram altın dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 299,1 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 300,5 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 489 lira, Cumhuriyet altını da 2.001 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün Asya piyasalarında 1.549 doları görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.561 dolardan işlem görüyor.





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Altın Ons 1.555 1.556 0,42  
Altın Gr. 299 299 0,21  
Cumhuriyet 1.987 2.017 -23,00  
Tam 1.980 2.029 -21,88  
Yarım 957 982 -10,58  
Çeyrek 480 491 -5,30  
Gümüş.Ons 17,57 17,61 -0,05  
Gümüş Gr. 3,38 3,38 -0,01  
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