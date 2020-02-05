Altının gram fiyatı, yüzde 0,5 yükselişle 300,5 lira seviyesinde bulunuyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 489 lira, Cumhuriyet altını da 2.001 liradan satılıyor.
Altın fiyatlarında son durum
05.02.2020 12:17
Son güncelleme : 05.02.2020 12:17
AA
Gram altın
dün, dolar kuru
ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 299,1 liradan tamamladı.
Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 300,5 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 489 lira, Cumhuriyet altını da 2.001 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise dün Asya piyasalarında 1.549 doları görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.561 dolardan işlem görüyor.
12:01123.068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 931,40
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.115
En Düşük
122.125
12:015,9871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0078
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9733
12:016,6114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
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6,6156
En Düşük
6,6001
12:01299,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,51
|Açılış
|: 299,53
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
298,44
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|26,70
|3.511.464
|% 14,99
|
|KERVN
|0,60
|612.204
|% 9,09
|
|CELHA
|11,83
|13.746.727
|% 8,83
|
|ATSYH
|1,20
|62.744
|% 7,14
|
|HURGZ
|1,26
|2.198.928
|% 5,88
|
|EMKEL
|2,16
|14.576.162
|% -4,42
|
|EPLAS
|15,50
|31.326
|% -3,13
|
|MAALT
|90,50
|1.654.337
|% -2,69
|
|SARKY
|6,04
|2.940.972
|% -2,11
|
|CRDFA
|2,48
|21.830
|% -1,98
|
|THYAO
|14,68
|732.051.754
|% 2,02
|
|ISFIN
|4,58
|418.524.576
|% 3,39
|
|TEKTU
|1,79
|336.275.510
|% 9,82
|
|ASELS
|24,88
|197.002.072
|% 1,22
|
|PETKM
|4,25
|189.150.923
|% 0,24
|
|TEKTU
|1,79
|336.275.510
|% 9,82
|
|ODAS
|2,25
|306.690.474
|% 3,21
|
|IHLAS
|0,93
|126.799.748
|% 3,33
|
|ISFIN
|4,58
|418.524.576
|% 3,39
|
|IEYHO
|0,76
|66.356.017
|% 5,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7878
|7,8268
|% 0,24
|
|Frank
|6,1472
|6,1843
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5905
|1,5985
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.556
|0,42
|
|Altın Gr.
|299
|299
|0,21
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,61
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,88
|54,88
|0,92
|
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