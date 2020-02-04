Küresel piyasalarda Çin koronavirüs endişeleri kaynaklı altın fiyatları yönünü yukarı çevirmişti. Endişelerin azalmasıyla birlikte gram altın fiyatı saat 18:00 itibari ile yönünü aşağı çevirdi. Koronavirüsü etkisiyle 304 TL sevilerine kadar çıkan gram altın 300 TL`nin altına gerilemiş durumda. İşte güncel altın fiyatları...
DHA/UZMANPARA
Altın fiyatlarından son durum! Kritik sınırın altına geriledi
04.02.2020 18:16
Son güncelleme : 04.02.2020 18:23
Küresel piyasalarda koronavirüsün etkisi alçalmaya başlayınca, ham petrol fiyatlarının yönü yeniden yukarıya döndü. Güvenli liman olarak adlandırılan gram altının fiyatı ise 304 TL'den 300 TL'nin altına geriledi. Küresel piyasaların yükselmesine bağlı olarak ham petrol fiyatları
da yüzde 1.0'den çok değer kazandı.
YATIRIMCILAR ENDİŞELİ
Çin Merkez Bankası ise piyasalara nakit enjekte edip, bazı temel kredi faiz oranlarını düşürdü. Ancak bazı yatırımcılar hala koronavirüsün yayılmasından endişeli.
Petrol fiyatlarının Ocak ayı başındaki 72 dolardan 55 doların altında gerilemiş olması ise gelişmekte olan ülkeler genelinde olumsuz fiyatlamaya neden olsa da Türkiye özelinde olumlu bir gelişme.
İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN: 299 TL
ÇEYREK ALTIN: 490 TL
YARIM ALTIN: 981 TL
TAM ALTIN: 2029 TL
18:05122.136
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 2.893,37
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
122.220
En Düşük
120.159
18:055,9708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0145
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
18:056,5960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0239
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
18:05299,18
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -4,25
|Açılış
|: 299,18
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
298,86
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|9,33
|10.886.403
|% 19,92
|
|TEKTU
|1,63
|310.598.104
|% 19,85
|
|DOKTA
|88,55
|33.513.668
|% 15,00
|
|GYHOL
|23,22
|904.999
|% 14,95
|
|TSGYO
|1,93
|24.509.377
|% 14,88
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MRGYO
|1,50
|32.291.069
|% -5,66
|
|QNBFL
|140,00
|863.201
|% -3,45
|
|NIBAS
|5,80
|139.200
|% -3,33
|
|ESCOM
|2,96
|2.413.734
|% -2,95
|
|THYAO
|14,39
|1.406.805.898
|% 3,97
|
|PETKM
|4,24
|885.920.142
|% 3,16
|
|HALKB
|7,41
|797.571.885
|% 7,70
|
|ASELS
|24,58
|747.352.188
|% 5,13
|
|SISE
|5,62
|594.951.837
|% 0,72
|
|PETKM
|4,24
|885.920.142
|% 3,16
|
|TEKTU
|1,63
|310.598.104
|% 19,85
|
|IHLAS
|0,90
|156.089.169
|% 5,88
|
|KRDMD
|2,92
|480.835.471
|% 3,55
|
|ISGYO
|1,93
|300.438.172
|% 3,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7513
|7,7902
|% 0,00
|
|Frank
|6,1374
|6,1743
|% -0,51
|
|Riyal
|1,5863
|1,5943
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.558
|-18,92
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-4,19
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,62
|54,62
|0,41
|
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