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Altın fiyatlarından son durum! Kritik sınırın altına geriledi

04.02.2020 18:16

Son güncelleme : 04.02.2020 18:23
Küresel piyasalarda Çin koronavirüs endişeleri kaynaklı altın fiyatları yönünü yukarı çevirmişti. Endişelerin azalmasıyla birlikte gram altın fiyatı saat 18:00 itibari ile yönünü aşağı çevirdi. Koronavirüsü etkisiyle 304 TL sevilerine kadar çıkan gram altın 300 TL`nin altına gerilemiş durumda. İşte güncel altın fiyatları...



DHA/UZMANPARA

Küresel piyasalarda koronavirüsün etkisi alçalmaya başlayınca, ham petrol fiyatlarının yönü yeniden yukarıya döndü. Güvenli liman olarak adlandırılan gram altının fiyatı ise 304 TL'den 300 TL'nin altına geriledi. Küresel piyasaların yükselmesine bağlı olarak ham petrol fiyatları da yüzde 1.0'den çok değer kazandı.

YATIRIMCILAR ENDİŞELİ

Çin Merkez Bankası ise piyasalara nakit enjekte edip, bazı temel kredi faiz oranlarını düşürdü. Ancak bazı yatırımcılar hala koronavirüsün yayılmasından endişeli.

Petrol fiyatlarının Ocak ayı başındaki 72 dolardan 55 doların altında gerilemiş olması ise gelişmekte olan ülkeler genelinde olumsuz fiyatlamaya neden olsa da Türkiye özelinde olumlu bir gelişme.

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
 
GRAM ALTIN: 299 TL
 
ÇEYREK ALTIN: 490 TL
 
YARIM ALTIN: 981 TL
 
TAM ALTIN: 2029 TL





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Riyal 1,5863 1,5943 % -0,26  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.557 1.558 -18,92  
Altın Gr. 299 299 -4,19  
Cumhuriyet 1.987 2.017 -23,00  
Tam 1.980 2.029 -21,88  
Yarım 957 982 -10,58  
Çeyrek 480 491 -5,30  
Gümüş.Ons 17,63 17,66 -0,02  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,01  
B. Petrol 54,62 54,62 0,41  
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