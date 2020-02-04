Altının gram fiyatı, yüzde 0,1 düşüşle 303 lira seviyesinde bulunuyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 493 lira, Cumhuriyet altını da 2.016 liradan satılıyor.
Altın kaç lira oldu?
04.02.2020 11:55
Son güncelleme : 04.02.2020 11:55
AA
Gram altın, dün, dolar
kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 303,4 liradan tamamladı.
Yeni güne de düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 303 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
493 lira, Cumhuriyet altını da 2.016 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.574,2 dolardan işlem görüyor.
11:39120.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 1.165,97
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
120.670
En Düşük
120.159
11:395,9805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0048
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9765
11:396,6126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0073
|Açılış
|: 6,6060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,6102
11:39301,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -1,67
|Açılış
|: 301,76
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
301,61
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|88,55
|19.366.881
|% 15,00
|
|CELHA
|11,33
|9.232.880
|% 13,76
|
|DITAS
|12,77
|12.276.860
|% 11,43
|
|BURVA
|16,60
|191.734
|% 10,89
|
|OZGYO
|2,04
|95.281.818
|% 10,27
|
|BEYAZ
|3,87
|1.036.957
|% -6,52
|
|NATEN
|18,98
|920.359
|% -5,95
|
|UZERB
|2,15
|12.588
|% -4,87
|
|SODSN
|13,90
|41.227
|% -3,47
|
|AYES
|2,80
|1.400
|% -3,11
|
|THYAO
|14,22
|546.589.995
|% 2,75
|
|PETKM
|4,21
|456.494.523
|% 2,43
|
|HALKB
|7,34
|419.221.269
|% 6,69
|
|ASELS
|23,88
|218.078.274
|% 2,14
|
|SISE
|5,57
|178.200.931
|% -0,18
|
|PETKM
|4,21
|456.494.523
|% 2,43
|
|HALKB
|7,34
|419.221.269
|% 6,69
|
|EKGYO
|1,72
|96.019.290
|% 1,78
|
|KRDMD
|2,87
|146.181.877
|% 1,77
|
|OZGYO
|2,04
|95.281.818
|% 10,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7272
|7,7659
|% -0,31
|
|Frank
|6,1467
|6,1837
|% -0,35
|
|Riyal
|1,5889
|1,5969
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.570
|-6,85
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,75
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,02
|
|B. Petrol
|54,73
|54,73
|0,28
|