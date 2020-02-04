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Altın kaç lira oldu?

04.02.2020 11:55

Son güncelleme : 04.02.2020 11:55
Altının gram fiyatı, yüzde 0,1 düşüşle 303 lira seviyesinde bulunuyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 493 lira, Cumhuriyet altını da 2.016 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, dün, dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 303,4 liradan tamamladı.

Yeni güne de düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 303 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 493 lira, Cumhuriyet altını da 2.016 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.574,2 dolardan işlem görüyor.




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Altın Ons 1.569 1.570 -6,85  
Altın Gr. 303 303 -0,83  
Cumhuriyet 2.009 2.040 -11,00  
Tam 2.001 2.051 -9,78  
Yarım 967 992 -4,73  
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