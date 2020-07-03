Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 391,5 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 643 lira, Cumhuriyet altını da 2.623 liradan satılıyor.
Altın ne kadar oldu? İşte piyasada son durum...
03.07.2020 11:08
Son güncelleme : 03.07.2020 11:08
AA
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 391,4 liradan tamamladı.
Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 391,5 lira
seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın
643 lira, Cumhuriyet altını da 2.623 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.776 dolar
seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) aşısına ilişkin çalışmalardan gelen olumlu sonuçların ve dünya genelinde beklentilerden hızlı toparlayan makroekonomik verilerin risk algısını görece azalttığını söyledi.
Bugün, ABD'de resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını kaydeden analistler, Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 385-395 lira bandının izleneceğini ifade etti.
10:53116.993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 85,31
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
116.592
10:536,8559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8572
En Düşük
6,8453
10:537,7052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7178
En Düşük
7,6844
10:53391,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,19
|Açılış
|: 391,52
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
391,75
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|5,90
|106.542
|% 9,87
|
|METAL
|1,39
|131.689
|% 9,45
|
|KPHOL
|3,88
|18.314
|% 9,30
|
|VKFYO
|4,36
|22.993.005
|% 9,27
|
|PARSN
|21,98
|9.186.635
|% 8,17
|
|SNKRN
|2,88
|553.608
|% -10,00
|
|KRDMA
|4,70
|12.174.251
|% -6,75
|
|KRDMB
|3,45
|27.779.202
|% -4,96
|
|YONGA
|25,00
|20.000
|% -4,21
|
|EPLAS
|16,15
|5.491
|% -3,87
|
|KARSN
|3,44
|325.106.464
|% 4,24
|
|THYAO
|12,08
|278.952.107
|% -1,47
|
|EKGYO
|2,08
|276.163.796
|% 0,48
|
|KRDMD
|3,18
|273.637.894
|% -1,85
|
|CEMAS
|1,72
|256.972.547
|% 2,99
|
|IEYHO
|1,07
|173.910.598
|% 4,90
|
|CEMAS
|1,72
|256.972.547
|% 2,99
|
|EKGYO
|2,08
|276.163.796
|% 0,48
|
|KARSN
|3,44
|325.106.464
|% 4,24
|
|KRDMD
|3,18
|273.637.894
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5122
|8,5549
|% -0,09
|
|Frank
|7,2152
|7,2586
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8223
|1,8314
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|0,53
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,15
|
|Cumhuriyet
|2.535
|2.556
|1,60
|
|Tam
|2.610
|2.622
|1,60
|
|Yarım
|1.268
|1.283
|0,80
|
|Çeyrek
|634
|642
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,04
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,02
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|-0,52
|