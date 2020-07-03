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Altın ne kadar oldu? İşte piyasada son durum...

03.07.2020 11:08

Son güncelleme : 03.07.2020 11:08
Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 391,5 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 643 lira, Cumhuriyet altını da 2.623 liradan satılıyor.



AA

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram  altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 391,4 liradan tamamladı.

Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla  önceki kapanışın hemen üzerinde 391,5 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı  dakikalarda çeyrek altın 643 lira, Cumhuriyet altını da 2.623 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında  1.776 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) aşısına ilişkin  çalışmalardan gelen olumlu sonuçların ve dünya genelinde beklentilerden hızlı  toparlayan makroekonomik verilerin risk algısını görece azalttığını söyledi.

Bugün, ABD'de resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını  kaydeden analistler, Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi  (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek,  1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 385-395 lira bandının  izleneceğini ifade etti.




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Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 0,53  
Altın Gr. 391 391 0,15  
Cumhuriyet 2.535 2.556 1,60  
Tam 2.610 2.622 1,60  
Yarım 1.268 1.283 0,80  
Çeyrek 634 642 0,40  
Gümüş.Ons 17,99 18,04 0,07  
Gümüş Gr. 3,97 3,98 0,02  
B. Petrol 42,62 42,62 -0,52  
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