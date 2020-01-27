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Altın üretiminde yıl sonu hedefi 45 ton

27.01.2020 11:20

Son güncelleme : 28.01.2020 13:29
Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, geçen yıl altın üretiminde 38 tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını belirterek, "Bu yıl, 45 ton ile bu rekorun revize edileceğini öngörüyoruz. Devlet destekli planlama ve stratejiyle 5 yıl içinde yıllık 60 ton ve 15 yıl içinde de ithal ettiğimiz yıllık 160 ton altını üretecek kabiliyet ve kapasitemiz var" dedi.



AA

Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin altın madeninde 6  bin 500 tonluk potansiyelinin olduğunu ve bunun yaklaşık bin 500 tonunun rezerve dönüştürüldüğünü ifade etti.

Yıl başında yatırım süreçleri tamamlanan ve faaliyete geçen birkaç  altın üretim tesisi bulunduğunu aktaran Yücel, bu sayının artması için maden  aramacılığında özel sektörün teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

Cari açığın artmasında altın ithalatının önemli payı olduğuna işaret eden Yücel, son 20 yılda Türkiye'nin altın ithalatının ortalama yıllık 130-140  tonu bulduğunu aktardı.

Yücel, geçen yıl altın üretiminde 38 tonla Cumhuriyet tarihinin  rekorunun kırıldığını dile getirerek, "Bu yıl, 45 ton ile bu rekorun revize  edileceğini öngörüyoruz. Devlet destekli planlama ve stratejiyle 5 yıl içinde  yıllık 60 ton ve 15 yıl içinde de ithal ettiğimiz yıllık 160 ton altını üretecek  kabiliyet ve kapasitemiz var. 160 ton altının fiyatının 9 milyar dolar olduğunu  düşünürsek bunun ancak 1,9 milyar dolara yakınını ürettik. Ciddi destek, planlama  ve stratejiyle Türkiye bu açığı kapatabilir. " değerlendirmesinde bulundu.

ALTINDA ÖZEL SEKTÖR YATIRIMI 7,5 MİLYAR DOLAR

Yücel, bu yıl çıkarılması planlanan yeni maden yasasında arama ve  üretim izinleri, iş süreçleri, kamu kaynaklarının kullanımı ve hassas  bölgelerdeki izinlerin, topyekün bir planlama içerisinde değerlendirilmesi  gerektiğini söyledi.

Hükümetin mevzuatta şeffaflığa yönelik yenilikler yapma konusunda  istekli olduğunu dile getiren Yücel, "Mevzuat önemli ancak bazen iradenin  yansıması mevzuatla olmuyor. En kıymetlisi dışarıya muhtaç kalmadan, ülkede  üretmek. Ülkemizde üretiyorsak, katma değeri burada sağlıyorsak, bizim için  başarı budur. Altın üretimimizin sıfır olduğu 2000'den bugünlere geldik ve şu an  Avrupanın en büyük altın üreticisi olduk." diye konuştu

Yücel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de altın  üretimine ciddi destek verdiğini belirterek, "Ancak bu sadece özel sektör  çalışmaları veya bakanlığın direktifleriyle ilerleyebilecek bir konu değil. Özel  sektör tarafından 1,5 milyar dolarlık arama yatırımı, 6 milyar dolara yakın da  tesis yatırımı yapıldı." ifadelerini kullandı.

"ALTIN MADENCİLİĞİNDE ÇEVRE HASSASİYETİ ÜST SEVİYEDE"

Yücel, Türkiye'de altın madenciliğinde çevre hassasiyetine üst  seviyede önem verildiğini vurguladı.

Türkiye'de teknoloji, doğaya uyum ve rehabilitasyon projeleri  bakımından dünya standartlarının üzerinde altın madeni sahaları olduğunu ifade  eden Yücel, şunları kaydetti:

"Bu sahalarda gerekli önlemler alınıyor ve sahalar sınırsız denetime  açık bulunuyor. Türkiye'de üretim potansiyelinin ortaya çıkmasıyla birlikte altın  arama konusu çok tartışıldı. Bu konunun uluslararası, siyasi ve ekonomik birçok  boyutu var. Halkımıza maalesef yanlış bilgiler de aktarılıyor. Türkiye'nin zengin  yer altı kaynaklarına ve bu kaynakları değerlendirecek kapasiteye sahip olduğu  gerçeği çeşitli manipülasyonları beraberinde getiriyor. Siyasi partiler, STK'lar,  kurumlar konuya alet olabiliyor. Kendi hatalarımızı içimizde öz eleştiri yaparak  minimize etmeliyiz."




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