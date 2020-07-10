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Altın yeni günde kaç lira oldu?

10.07.2020 11:44

Son güncelleme : 10.07.2020 11:44
Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 397,9 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 645 lira, Cumhuriyet altını da 2.639 liradan satılıyor.



AA

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın,  günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 397,8 liradan tamamladı.

Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 11.10 itibarıyla  önceki kapanışın hemen üzerinde 397,9 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı  dakikalarda çeyrek altın 645 lira, Cumhuriyet altını da 2.639 liradan  satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1  azalışla 1.802 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel merkez bankalarının genişleyici para  politikalarıyla, devletlerin teşvik paketlerinin altının ons fiyatını  desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Bugün, yurt dışında ABD'de üretici fiyat endeksi verilerinin takip  edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780  doların destek, 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise  395-405 lira bandının izleneceğini kaydetti.  




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Alış Satış %  
Altın Ons 1.804 1.804 0,31  
Altın Gr. 398 398 0,07  
Cumhuriyet 2.585 2.608 2,90  
Tam 2.661 2.676 3,10  
Yarım 1.293 1.309 1,50  
Çeyrek 646 655 0,70  
Gümüş.Ons 18,64 18,67 -0,04  
Gümüş Gr. 4,11 4,12 -0,00  
B. Petrol 41,86 41,86 -0,49  
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