Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 397,9 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 645 lira, Cumhuriyet altını da 2.639 liradan satılıyor.
Altın yeni günde kaç lira oldu?
10.07.2020 11:44
Son güncelleme : 10.07.2020 11:44
AA
Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 397,8 liradan tamamladı.
Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 397,9 lira
seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın
645 lira, Cumhuriyet altını da 2.639 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.802 dolar
seviyesinde bulunuyor.
Analistler, küresel merkez bankalarının genişleyici para politikalarıyla, devletlerin teşvik paketlerinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.
Bugün, yurt dışında ABD'de üretici fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini kaydetti.
11:28114.938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -855,18
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
11:286,8664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8563
11:287,7524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0032
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7659
En Düşük
7,7277
11:28398,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,12
|Açılış
|: 398,05
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
398,40
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|276,80
|2.129.699
|% 9,97
|
|KERVN
|0,47
|295.003
|% 9,30
|
|KRTEK
|4,85
|6.489.799
|% 8,50
|
|RTALB
|36,98
|88.683.180
|% 8,45
|
|BFREN
|371,40
|22.952.008
|% 8,41
|
|TSPOR
|6,24
|3.517.238
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|4.344.876
|% -9,86
|
|BALAT
|1,92
|21.316
|% -9,86
|
|PEKGY
|8,70
|28.449.622
|% -9,56
|
|OSMEN
|12,04
|54.899
|% -8,09
|
|EKGYO
|2,10
|548.760.046
|% -2,78
|
|SISE
|6,35
|448.606.372
|% -0,47
|
|TRKCM
|4,69
|428.806.154
|% 1,30
|
|GARAN
|7,86
|402.276.379
|% -0,63
|
|THYAO
|11,65
|358.249.733
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,10
|548.760.046
|% -2,78
|
|TSKB
|1,23
|115.088.010
|% -1,60
|
|TRKCM
|4,69
|428.806.154
|% 1,30
|
|KRDMD
|3,00
|267.942.477
|% -2,91
|
|IHLGM
|1,64
|142.081.026
|% -2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6202
|8,6635
|% -0,07
|
|Frank
|7,2639
|7,3076
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|0,31
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,07
|
|Cumhuriyet
|2.585
|2.608
|2,90
|
|Tam
|2.661
|2.676
|3,10
|
|Yarım
|1.293
|1.309
|1,50
|
|Çeyrek
|646
|655
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,67
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,86
|41,86
|-0,49
|
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