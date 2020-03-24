Gram altın dün 321 lira seviyelerini gördükten sonra günü 327 liradan tamamladı. Bugün ise saat 12.40 itibarıyla 332 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 521 lira, Cumhuriyet altını da 2.142 lira seviyelerinde. Altının ons fiyatı ise 1.590 dolarda dengelendi.
Altın yeni günde ne kadar oldu?
24.03.2020 08:59
Son güncelleme : 24.03.2020 13:07
Dün, ABD Merkez Bankası'nın tahvil
alım programını açıklamasının etkisiyle, altın fiyatları
yeniden yükselişe geçmişti. Gram altın 323 liradan, çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2,142 liradan alıcı buluyordu.
Gram altın dün 321 lira seviyelerini gördükten sonra günü 327 liradan tamamladı. Bugün ise saat 12.40 itibarıyla 332 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 521 lira, Cumhuriyet altını da 2.142 lira seviyelerinde.
Altının ons fiyatı ise 1.590 dolarda dengelendi.
Fed, Covid-19 salgınından etkilenen ekonomiyi desteklemek amacıyla bu hafta boyunca toplam 625 milyar dolarlık tahvil alacağını açıklamıştı. Fed'den yapılan açıklamaya göre, bu hafta her gün 75 milyar dolar olmak üzere toplam 375 milyar dolarlık hazine tahvili ve her gün 50 milyar dolar olmak üzere toplam 250 milyar dolarlık konut kredisine dayalı tahvil alınacak.
Açıklamada, Fed para politikası aktarım mekanizmasının doğru çalışması için gereken miktarda tahvil alacağı, işverenlere ve hanelere kaynak sağlayacağı vurgulandı.
Bugün yurt içinde ise, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündemi takip edilecek.
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|0,86
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|
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|
|YKBNK
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|% 4,52
|
|GARAN
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|% 6,51
|
|YKBNK
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|100.394.336
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|
|EKGYO
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|47.458.108
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|
|TSPOR
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|78.397.441
|% 9,50
|
|GSRAY
|1,43
|55.058.675
|% 7,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
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|Frank
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|
|Riyal
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|% -1,11
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.587
|1.591
|35,59
|
|Altın Gr.
|332
|334
|6,58
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,01
|14,05
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|2,92
|2,93
|0,13
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|B. Petrol
|28,48
|28,48
|1,45
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