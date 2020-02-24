Altının gram fiyatı, haftaya rekorla başlamasının ardından 332 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 543 lira, Cumhuriyet altını da 2.237 liradan satılıyor. Peki altın fiyatları tarihi zirvede seyrini sürdürürken altın yatırımı olan vatandaşlar ne yapmalı? Şu an piyasanın çok fazla oynadığını belirten Altın Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk milliyet.com.tr`ye yaptığı açıklamada, "Şu an altın yatırımcıları için kenarda beklemek en doğrusu. Çünkü altında öngörülebilirlik sıfır. Çin`den ve dünyadan gelen haberler piyasayı aniden değiştirebiliyor. Böyle dönemlerde altın satmak da almak da risk. Kenarda beklemek en doğrusu. " dedi.
UZMANPARA/AA
Altın yeni haftaya tarihi zirvede başladı! Altın yatırımı olanlar ne yapacak?
24.02.2020 09:06
Son güncelleme : 24.02.2020 13:47
Gram altın, cuma günü altının ons fiyatı ve dolar
kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü yüzde 1,4 artışla 322 liradan tamamladı.
Yeni haftaya da değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, 330,7 lira
ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 13.10 itibarıyla 332 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
543 lira, Cumhuriyet altını da 2.237 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında son 7 yılın en yüksek seviyesi olan 1.679,70 seviyesini görmesi sonrasında, 1.681 dolar seviyesinde dengelendi.
Analistler, Çin'deki koronavirüs salgınının başta Güney Kore, İtalya ve İran olmak üzere farklı ülkelerde de etkisini artırmasıyla düşen risk iştahı, güvenli liman varlıklara olan talebi artırdı.
Virüs salgınına bağlı olarak küresel ekonomik büyümeye yönelik beklentilerin aşağı yönlü revize edilmesiyle petrol fiyatlarında yüzde 2,7'lik düşüşün kaydedildiğini aktaran analistler, dolar talebinin güçlü kalmasına rağmen altının ons fiyatındaki yükselişin devam ettiğini belirtti.
Analistler, artan risk algısıyla altının ons fiyatında bugün 1.679,70 doların görüldüğünü, aynı zamanda doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazanmaya devam ettiğini kaydetti.
Yurt içinde altının gram fiyatının 330 lira ile rekor kırmasının arkasında hem dolar hem de ons bazlı yükselişin olduğuna dikkati çeken analistler, veri ve haber akışının fiyatlar üzerinde belirleyici olacağını söyledi.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının onsunda 1.680 doların direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 315-335 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.
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