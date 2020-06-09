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Altın yönünü yukarı çevirdi!

09.06.2020 13:16

Son güncelleme : 09.06.2020 13:56
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 373 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 613 lira, Cumhuriyet altını da 2.447 liradan satılıyor.



AA

Dün, altınının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 370,5 liradan tamamladı.

Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı 373 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 613 lira, Cumhuriyet altını da 2.447 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.709 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel bazda merkez bankalarının yeni tip corona virüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla genişleyici para politikası tutumunu devam ettirmesinin, altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Bugün Euro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de açık iş sayısı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, ABD Merkez  Bankası'nın yarın açıklanacak kararlarının, altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.690 doların destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, gram altında ise 365-375 lira bandının  izleneceğini bildirdi.





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Alış Satış %  
Altın Ons 1.709 1.709 10,28  
Altın Gr. 373 373 2,68  
Cumhuriyet 2.418 2.446 11,50  
Tam 2.489 2.517 15,60  
Yarım 1.215 1.225 3,90  
Çeyrek 607 614 3,10  
Gümüş.Ons 17,60 17,63 -0,16  
Gümüş Gr. 3,84 3,85 -0,03  
B. Petrol 40,09 40,09 -0,71  
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