Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Altın yükselişini sürdürüyor

24.06.2020 15:34

Son güncelleme : 24.06.2020 15:51
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını karşısında merkez bankalarının para musluklarını açması ve salgında ikinci dalga endişeleri ile altının onsu yükselişine devam ederek 1.780 doları test ederken, yurt içinde gram altının fiyatı 400 lirayı hedefe koydu.



AA

Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini gidermek için devreye giren  merkez bankalarının genişlemeci para politikaları ve geçen haftadan itibaren  yüksek sesle tartışılan salgında ikinci dalga endişeleri, yatırımcıların güvenli  liman olarak görülen varlıklara ilgisinin diri kalmasını sağladı.

Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomik  toparlanmanın zamanlaması ve gücüne ilişkin ciddi belirsizliklerin devam  ettiğini, Fed'in bu zorlu zamanda ekonomiyi desteklemek için tüm araçlarını  kullanmaya kararlı olduğunu vurguladı.

İngiltere Merkez Bankası da varlık alım hedefini 745 milyar sterline  yükseltirken, bugün de Japonya Merkez Bankası toplantı tutanaklarında yeni  aksiyonların alınabileceğinin sinyali verildi.

Tüm bunlar uluslararası piyasalarda altının ons fiyatında yükselişi  beraberinde getirirken, yurt içinde de altının gram fiyatını yukarı yönlü  destekledi.

Altının ons fiyatı arka arkaya yükselişini 3'üncü haftaya taşıdı.  Bugün de Ekim 2012'den bu yana en yüksek seviye olan 1.780 dolar seviyelerini  test eden altının onsu, bu yıl yatırımcısına toplamda ise yüzde 17'nin üzerinde  kar ettirmiş oldu.

Altının onsundaki yükselişten destek bulan gram altın ise geçen yılın  kasım ayından bu yana görülen yukarı yönlü trendine devam etti. Bu yıl rekorunu  396,5 liraya taşıyan altının gram fiyatı, bugün 392 lira seviyesinde işlem gördü.  Böylece gram altında teknik açıdan 400 lira direnç seviyesi gündeme geldi.

''ONS ALTINDAKİ YÜKSELİŞTE EN ÖNEMLİ UNSUR GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİN ÇALIŞMASI OLDU''

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Integral Yatırım Araştırma  Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer, ons altındaki yükselişin aslında geçen yıl  başladığını, corona virüs salgınının ortaya çıkmasından itibaren yukarı yönlü  hareketin çok daha güçlenerek devam ettiğini söyledi.

Küresel ekonominin salgından dolayı oldukça kırılgan olduğuna işaret  eden Özer, en ufak bir haber akışının bile ons altında yükselişe yol açtığını  kaydetti.

Özer, ons altındaki yükselişte en önemli unsurun güvenli liman talebi  olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

''Salgında ikinci dalga olasılığı da konuşuluyor ama şu anda ekonomi  kilitlerinin açılmasıyla bu endişeler biraz daha geri planda kalmış durumda. Buna  karşın ons altındaki yükseliş sürüyor. Burada birçok etken var. ABD için ticaret  görüşmelerinin tekrar daha kötüye gideceğine yönelik endişeler mevcut. Öte yandan  Fed politikaları, doları zayıflatan bir hareket alanı içerisinde. Geçtiğimiz  toplantıda Fed getiri eğrisi kontrolünden bahsetmişti. Bu bir sonraki toplantıda  yapılırsa, önümüzdeki dönemde dolara ilişkin getirinin daha kısıtlanacağı bir  ortam olabilir. Bu ons altının daha da yükselmesini sağlar. Kısacası bol likidite  ve düşük faiz ortamının yanı sıra, ABD 10 yıllık tahvil faizinin şu anda  bulunduğu düşük seviyeler nedeniyle küresel ölçekte altın fiyatlarının  destekleneceği ortamın devam etmesini bekliyoruz. Bunu baltalayabilecek en önemli  gelişme Kovid-19 aşısının bulunması ve artık uygulanması olacak. Bu durum ons  altında düşüşlerin çok daha hızlı olmasını beraberinde getirecektir.''

Ons altında 1.765 ve sonrasında 1.720 dolar seviyelerine kısa vadeli  geri çekilmelerin yatırımcılar için alım fırsatı doğurabileceğinden bahseden  Özer, ''Orta ve uzun vadede ise 1.650-1.750 dolar bandını takip ediyoruz. Bu  teknik aralığın üst bandını yukarı doğru kırdık. Alt banda doğru bir geri çekilme  olsa dahi, bu seviyenin altında kalıcı olunmadığı sürece alım fırsatı  doğabilir.'' diye konuştu.

Özer, ons altındaki her ciddi yükselişin, gram altının gerileme  potansiyelini azalttığına dikkati çekerek, ''Teknik olarak 377-385 lira bandı  gram altın için kısa vadede iyi bir alım fırsatı verecektir. 400 lira seviyesi  ise kısa vadede direnç olarak takip edilecektir.'' dedi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:35115.373
Değişim :  0,03% |  34,43
Açılış :  115.369  
Önceki Kapanış :  115.339  
En Yüksek
115.627 En Düşük
114.525
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRDMB 3,19 211.300.256 % 10,00  
CEMAS 1,43 435.843.048 % 10,00  
AKMGY 33,06 5.531.586 % 9,98  
KSTUR 49,00 85.526 % 9,96  
KRDMA 3,48 73.010.641 % 9,78  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5341 8,5769 % -0,14  
Frank 7,2098 7,2532 % -0,09  
Riyal 1,8219 1,8311 % 0,11  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.770 1.771 2,01  
Altın Gr. 391 391 1,82  
Cumhuriyet 2.537 2.552 13,50  
Tam 2.604 2.616 13,90  
Yarım 1.269 1.280 6,80  
Çeyrek 636 641 3,40  
Gümüş.Ons 17,50 17,54 -0,42  
Gümüş Gr. 3,89 3,90 -0,05  
B. Petrol 41,88 41,88 -0,75  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru