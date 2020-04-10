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Altının elektronik ortamda kullanımı artacak

10.04.2020 11:16

Son güncelleme : 10.04.2020 11:16
İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Üst Yöneticisi Ayşen Esen, gelecek dönemde altınla ilgili çok fazla yatırım olacağını ve altının elektronik ortamda kullanımının daha da artacağını belirterek, "Gelecek dönemde altına dayalı birtakım paraların, blockchain mekanizması gibi güvenliğin sağlandığı ama arkasında fiziksel bir altının da olduğu sağlam sistemlerin gündeme geleceği aşikar. Biz de bunla ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz" dedi.



AA

İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ayşen Esen, AA muhabirine altın piyasasındaki gelişmeler, fiziki altına  erişim ve salgın sonrası süreç hakkında yaptığı açıklamada, İAR'ın ana  pazarlarının yüzde 70'inin yurt dışında olduğunu, hem ihracat hem de ithalat  anlamında çok yoğun çalıştıklarını söyledi.

Salgın sonrası ilk başta hava yollarında, daha sonra ise kargo  taşımacılığında işlerin durma noktasına geldiğini ve ülkelerin çeşitli tedbirler  aldığını anlatan Esen, tüm bunların yıllık 1 milyar doların üzerinde ihracat  yapan İAR'ın haftada 3-4 kez gerçekleştirdiği dış satım sayısını haftada 1'e  düşürdüğünü söyledi.

Esen, bu süreçte en çok tamamen insan eliyle yapılan hurda dönüşü  sistemin etkilendiğini aktararak, "Şu anda sadece uluslararası anlamda kargo ile  yapılan büyük çaplı ticaret devam ediyor. İç pazara baktığımızda Kapalıçarşı  başta tamamen kapanmıştı ama şu anda tamamen kapalı değil. Sadece belirli çapta  ticaretin, işin dönmesi için gerekli olduğu kadarıyla iş yapılıyor. Bu da doğal  olarak Kapalıçarşı'nın toplam hacmini 10'da 1'lere, 20'de 1'lere düşürmüş  durumda." diye konuştu.

Salgının ilk başlarında likidite sıkışıklığı nedeniyle altından nakde  dönülmesine ilişkin Esen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Altın bu tür kriz dönemlerinde güvenli limandır. Bunun için de  insanlar altında kalmayı tercih ederler ama bu bildiğimiz krizlerden değil. İnsan  canı, sağlığı söz konusu... Bu nedenle insanlar yarınını değil, bugününü düşünme  durumunda kaldı ve ellerinde o an ne varsa bir şekilde nakde dönmeye çalıştı. O  yüzden de altına satış geldi, fakat bu bir süreliğine böyle diye düşünüyorum.  Zaten gidişata baktığımızda dünyada da Türkiye'de de umuyoruz bir iki aylık süre  içinde hastalık stabilize hale gelecek, ondan sonra düşüşe geçecek ve  toparlayacak. Bir şekilde dünya bunun üstesinden gelecek. Dolayısıyla bir iki ay  sonra tekrar ekonomi ile uğraşmaya başlayacağız. Kısa bir süre sonra altına  tekrar dönüş olacaktır. Altın yine güvenli liman ve önemli bir finansal araç  olmaya devam edecek ve önümüzdeki dönem altının rolü çok daha büyük olacaktır  diye düşünüyorum."

"ALTIN İSTEYEN HER TÜRLÜ TEMİN EDEBİLİR"

Ayşen Esen, mevcut ortamda internetten altın ve gümüş gibi yatırım  araçlarına erişimde yaşanan zorluklara değinerek, İAR'ın da salgın çıktıktan  sonra internetten satışları hemen durdurduğunu ve ilk birkaç hafta internetten  hiç satış yapmadıklarını anlattı.

Şu anda sayfaları üzerinden kapsamlı olmayan ama acil ihtiyaçlara  cevap verebilecek bir çalışma başlatıldığını aktaran Esen, "Fabrikalar tam  kapasite çalışmadığı için her küçük gramaj elimizde olmayabiliyor. Bu nedenle de  birkaç gün içinde teslim edebileceğimiz, belirli gramajlara daha çok ağırlık  veren bir yapıyı oturttuk. Kurye şirketleri ve PTT gibi hizmetler şu anda aynen  sağlık çalışanları gibi çok zor şartlarda işleri yürütüyor. Bunu günlük yapmak  çok ciddi ağırlığı olan bir işti. Adım adım daha emniyetli, sigortası sağlanmış  bir modelle arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyor." dedi.

Esen, Kapalıçarşı ve Kuyumcukent'teki ofislerinin açık olduğunu,  birçok ana noktada kuyumcu ve döviz bürolarının da hizmet vermeye devam ettiğini  belirterek, şunları kaydetti:

"Altın isteyen her türlü temin edebilir. Gram altın sitemizde bağlantı  bilgilerini verdik. Oradan bağlantı kurarak daha büyük miktarda altın almak  isteyenleri de yönlendiriyoruz. Bize başvurduklarında her türlü destek veriyoruz.  Zaten fiziki altının zor bulunduğu süreçte zaman zaman acil ihtiyaçlar da  doğabiliyor piyasada. Böyle olduğu zaman büyük miktarlar dahi olsa hizmete devam  ettik. Madenlerin hizmetini aksatmadık, onların süreci kesmemeleri için belirli  bir düzen içinde göndermelerini sağladık. Aynı şekilde yurt dışında ihtiyaçlar  olduğunda uygun destinasyonlardan yine çalışmalar yapılabiliyor. Biraz izleyip  nerede ne ihtiyaç var gözlemleyerek karşılık vermeye devam ediyoruz."

"ALTINDAKİ DEĞİŞİM SAĞLIKTAN ÇIKIP EKONOMİYE GEÇTİĞİMİZDE ORTAYA ÇIKACAK"

Fiziksel altın konusunda dünya çapında bir eksiklik olduğuna dikkati  çeken Esen, bunun da maden ve rafineri çalışmalarındaki yavaşlama nedeniyle  üretim döngüsündeki aksaklıklardan kaynaklandığını dile getirdi.

Esen, eskiden 4 bin ton olan dünyanın yıllık altın döngüsünün, şu anda  500 tonlara kadar düştüğü öngörüsünde bulunarak, "O yüzden fiziksel altın  piyasada eksik olduğu için, malumunuz bir şey piyasada az ise fiyatı artar. Bir  müddet sonra bunun olma ihtimali çok yüksek. Talep de şu anda fazla olamadığı  için fiyat dengede, ancak arz az, talep çok olunca fiyat da buna göre  dengelenecektir kendi içinde." ifadelerini kullandı.

Birçok merkez bankasının piyasaya para sürdüğünü, devletlerin teşvik  açıkladığını anımsatan Esen, "Bu durumun dolarda daha hızlı bir harekete yol  açtı. Merkez bankalarının para arzı, ister istemez para piyasalarını daha fazla  etkiledi. Altındaki değişim bundan sonra, sağlıktan çıkıp ekonomik kısma  geçtiğimizde ortaya çıkacaktır." şeklinde konuştu.

"NE DOLAR, NE EURO TEK BAŞINA GÜVENCE DEĞİL, BUNLARIN HEPSİ KAĞIT PARÇASI"

Esen, salgın sonrası değişen ortamda İAR'ın yeni döneme nasıl  hazırlandığı ve teknolojik çalışmaları hakkında, "Teknoloji sanayide uğraşan her  firma için çok önemli unsur. Altın sektöründe de teknolojinin ağırlığını,  blockchain gibi sistemlerin gelişmesiyle görüyoruz. Blochain veya bitcoin gibi  sistemler, fiziksel karşılığı olmadığı müddetçe bize hep soru işaretiyle bakmayı  gerektiren kavramlar. Fiziksel karşılığı olmayınca kendinizi güvende  hissetmiyorsunuz. Bu nedenle gelecek dönemde altına dayalı bir takım paraların,  blockchain mekanizması gibi güvenliğinin sağlandığı ama arkasında fiziksel bir  altının da olduğu sağlam sistemlerin gündeme geleceği aşikar. Biz de bunla ilgili  ciddi çalışmalar yapıyoruz." değerlendirmelerini yaptı.

Artık krizlerin nereden gelip kimi vuracağının belli olmadığının çok  net görüldüğüne işaret eden Esen, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Eskiden büyük ülkelere bir şey olmaz derken, bu kriz çok değişik bir  şekilde gelişti. O yüzden de artık hiç kimse dokunulmaz değil. O yüzden  önümüzdeki dönemde ne dolar, ne avro, ne başka bir para tek başına güvence değil.  Bunların hepsi kağıt parçası. Karşılığı olmadığında, o ülke zayıfladığında parayı  da kaybediyorsunuz. O yüzden altın bence çok önemli bir unsur, çünkü altın tek  bir ülkeye ait değil. Tek bir ülkenin yaşadığı krizle ya da finansal zorlukla  altın yok olmuyor. Altın milyonlarca yıldır var ve var olmaya da devam edecek.  Önümüzdeki dönemde altınla ilgili çok fazla yatırım olacak. Elektronik ortamda  kullanımı daha da artacak. Elektronik anlamda baktığımızda da daha hızlı daha  hizmeti hızlandıran bir takım yöntemler gelişecek. Altın işinde vakit nakittir.  Sonuçta bir rafineri bir hizmeti 4-5 günde veriyorsa, Türkiye'deki rafineri aynı  hizmeti 2-3 günde veriyorsa, Türkiye öne geçecek. O yüzden üretim araçlarının  kalitesini artırmak gerekiyor. Bunların hepsi çalışageldiğimiz şeyler."





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