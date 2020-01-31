Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda standart altının kilogramı 303 bin 800 liraya yükseldi.
Altının kilogramı 303 bin 800 liraya yükseldi
31.01.2020 16:56
Son güncelleme : 31.01.2020 16:56
AA
Altın piyasasında, en düşük 302 bin 400 lira, en yüksek 304 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 303 bin 800 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 834 milyon 906 bin 491,59 lira, işlem miktarı ise 2.766,83 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 841 milyon 539 bin 452,25 lira
oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve İstanbul Altın
Rafinerisi şeklinde sıralandı.
16:41119.658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -191,44
|Açılış
|: 120.096
|
|Önceki Kapanış
|: 119.850
|
120.318
En Düşük
119.202
16:415,9845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0086
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9760
|
5,9866
En Düşük
5,9643
16:416,6171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0198
|Açılış
|: 6,6020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5840
|
6,6182
En Düşük
6,5781
16:41304,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,23
|Açılış
|: 304,25
|
|Önceki Kapanış
|: 303,02
|
304,46
En Düşük
301,88
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|7,08
|10.992.217
|% 20,00
|
|RYGYO
|6,49
|4.179.093
|% 19,96
|
|HUBVC
|30,80
|17.129.934
|% 19,94
|
|TKNSA
|8,44
|16.347.717
|% 19,89
|
|NATEN
|18,23
|19.433.946
|% 16,86
|
|QNBFB
|40,94
|987.022
|% -14,99
|
|BURVA
|12,29
|501.454
|% -14,95
|
|OSMEN
|5,85
|96.297
|% -9,86
|
|EKIZ
|1,31
|40.569
|% -9,66
|
|SALIX
|7,44
|4.452
|% -9,27
|
|ODAS
|2,08
|296.998.918
|% 2,46
|
|HALKB
|6,94
|178.510.990
|% 0,43
|
|ADESE
|2,14
|138.980.938
|% -6,14
|
|KATMR
|4,22
|119.584.913
|% 1,69
|
|VAKBN
|6,66
|109.391.891
|% -1,33
|
|ODAS
|2,08
|296.998.918
|% 2,46
|
|ADESE
|2,14
|138.980.938
|% -6,14
|
|EKGYO
|1,67
|95.868.971
|% 0,60
|
|IHLGM
|1,14
|34.301.238
|% 0,00
|
|KATMR
|4,22
|119.584.913
|% 1,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8374
|7,8767
|% 0,47
|
|Frank
|6,1609
|6,1980
|% 0,39
|
|Riyal
|1,5903
|1,5983
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|3,02
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,90
|
|Cumhuriyet
|2.012
|2.042
|4,00
|
|Tam
|2.002
|2.052
|3,00
|
|Yarım
|968
|993
|1,45
|
|Çeyrek
|485
|496
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|57,48
|57,48
|0,15
|
Seans Raporu
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16:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -721, 93 kaybederek (% -0.50 ) 143, 786
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