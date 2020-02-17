Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda (KMKTP) standart altının kilogramı 307 bin 600 liraya yükseldi.
Altının kilogramı 307 bin 600 liraya yükseldi
17.02.2020 17:01
Son güncelleme : 17.02.2020 17:02
AA
Altın piyasasında, en düşük 306 bin 800 lira, en yüksek 307 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 307 bin 600 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 350 milyon 667 bin 48,01 lira, işlem miktarı ise 1.149 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 354 milyon 550 bin 395,87 lira
oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demaş Kuyumculuk, Özak Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın
Rafinerisi şeklinde sıralandı.
16:46121.116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
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|Açılış
|: 120.982
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|Önceki Kapanış
|: 120.151
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121.242
En Düşük
120.561
16:466,0488
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0055
|Açılış
|: 6,0480
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|Önceki Kapanış
|: 6,0510
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6,0586
En Düşük
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16:466,5547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0064
|Açılış
|: 6,5550
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En Düşük
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|: -0,17%
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|Açılış
|: 307,46
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|Önceki Kapanış
|: 308,09
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308,68
En Düşük
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|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
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|
|Sterlin
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|% -0,34
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|Frank
|6,1350
|6,1720
|% -0,10
|
|Riyal
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|% -0,11
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|Satış
|%
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|1.581
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|
|Altın Gr.
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|308
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|
|Cumhuriyet
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|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-0,90
|
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|981
|1.006
|-0,43
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|
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