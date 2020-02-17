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Altının kilogramı 307 bin 600 liraya yükseldi

17.02.2020 17:01

Son güncelleme : 17.02.2020 17:02
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda (KMKTP) standart altının kilogramı 307 bin 600 liraya yükseldi.



AA

Altın piyasasında, en düşük 306 bin 800 lira, en yüksek 307 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde  0,28 artışla 307 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 350 milyon 667 bin  48,01 lira, işlem miktarı ise 1.149 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 354 milyon 550 bin 395,87 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demaş Kuyumculuk, Özak Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.




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