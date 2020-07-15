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Altının onsu bir haftanın en yükseğinde

15.07.2020 13:03

Son güncelleme : 15.07.2020 13:03
Altının ons fiyatı 1.814,87 dolarla yaklaşık bir haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından 1.812,75 dolardan alıcı buluyor.



AA

ABD'nin en büyük bankası JPMorgan Chase&Co'nun ikinci çeyrek  bilançosunun beklentilerden iyi gelmesi ve yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgınının tedavisine yönelik olumlu haber akışı ile altının onsu dün 1.791,42  dolara kadar geriledi.

Buna karşın ABD-Çin geriliminin tırmanması ve Kovid-19 salgınında  ikinci dalga endişelerinin fiyatlanması ile 1.810,94 dolara kadar yükselen  altının onsu, günü de önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.808,15 dolardan  tamamladı.

Altının onsu bugün ise 1.814,87 dolarla yaklaşık iki haftanın en  yüksek seviyesine ulaşmasının ardından saat 12.10 itibarıyla yüzde 0,2 artışla  1.812,75 dolardan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram  altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 399,4 liradan tamamladı. Gram  altının fiyatı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt içi  piyasaların kapalı olduğu bugün ise uluslararası piyasalarda en düşük 398,3 ve en  yüksek 400,5 lira seviyelerini gördü.

Analistler, ABD-Çin geriliminin jeopolitik risk algısını artırarak  güvenli limanlara yönelimi beraberinde getirdiğini belirterek, buna karşın  Kovid-19 tedavisine ilişkin olumlu haber akışı ile pozitif gelen verilerin  altının onsunda aşağı yönlü fiyatlamalara neden olduğunu söyledi.

Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt içi  piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın  yayımlayacağı Bej Kitap ve ABD'de sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini  aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek,  1.820 doların direnç olarak öne çıktığını bildirdi.




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Tam 2.677 2.689 1,20  
Yarım 1.300 1.315 0,60  
Çeyrek 652 658 0,30  
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