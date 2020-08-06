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`Altının onsundaki yükselişin nedeni küresel gelişmeler`

06.08.2020 15:59

Son güncelleme : 06.08.2020 16:08
AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının rekor üstüne rekor kırmasıyla ilgili, "Altının onsundaki yükselişin nedeni küresel gelişmeler. Altın destekli borsa fonlarına (ETF) girişlerde alımlar hızlandı. Hedef olarak 2 bin 300 dolar, devamında 3 bin dolar seviyesi hedeflendi. Dolayısıyla bu ETF girişleri hızlandığı için altının ons fiyatında ciddi bir artış oldu." değerlendirmesini yaptı.



AA

AA Finans Analisti İslam Memiş, AA muhabirine altın fiyatlarında peş peşe kırılan rekorlara  ilişkin açıklama yaptı.

Altının ons fiyatının peş peşe rekorlar kırdığını hatırlatan Memiş,  küresel gelişmelerin hem ons fiyatını hem de gram altın fiyatını yukarı doğru  çektiğini kaydetti.

Memiş, şu bilgileri verdi:

"Düşük faiz politikası, bol likidite, dolar endeksinin 92 bandına  kadar gerilemesi... Beyrut'ta meydana gelen patlama Orta Doğu'da tansiyonu tekrar  yükseltti. Jeopolitik risklerde de bir artış var. Dolayısıyla altının onsundaki  yükselişin nedeni küresel gelişmeler. Altın destekli borsa fonlarına (ETF)   girişlerde alımlar hızlandı. Hedef olarak 2 bin 300 dolar, devamında 3 bin dolar  seviyesi hedeflendi. Dolayısıyla bu ETF girişleri hızlandığı için altının ons  fiyatında ciddi bir artış oldu."

"ALTIN FİYATLARINDAKİ AGRESİF YÜKSELİŞLER DEVAM EDİYOR"

Dolar endeksindeki değer kaybının sürdüğünü aktaran Memiş, doların  rezerv para özelliğini günden güne yitirmesinin altın fiyatları üzerinde önemli  bir etki oluşturduğunu söyledi.

Altın destekli borsa fonlarına çok hızlı girişlerin yaşandığını  anlatan Memiş, "Koronavirüsle alakalı 2. dalga beklentileri piyasalarda ciddi  miktarda fiyatlanmaya başlandı. Genişlemeci politikalar halen devam ediyor. Düşük  faiz politikası halen devam ediyor. Panik alımları da var. Çünkü altının ons  fiyatının 3 bin dolar olacağına dair sürekli raporlar yayınlanmaya devam ediyor.  İşte '2 bin doları kırdı, artık hedef 2 bin 300 dolar' şeklinde... Dolayısıyla  altın fiyatlarındaki bu agresif yükselişler devam ediyor." diye konuştu.

Altının 9 haftadır düzeltme hareketi yapmadığını ifade eden Memiş,  önümüzdeki günlerde bu düzeltmeyi beklediklerini bildirdi.

Memiş, "Biz ağustos ayı için yine bir düzeltme ihtimalini kuvvetli  görüyoruz. Çünkü iç piyasalarda dolar kuru da 7 lira seviyesinin üzerini kırdığı  için bu sefer altının gram fiyatı dolar kurundan da destek buldu, yeni  zirvelerini test etti. 9 haftadır altının ons fiyatından destek bularak rekor  üstüne rekor kırıyordu. Artık bu yükseliş trendine dolar kuru da girdiği için  altının gram fiyatı dolardan da destek bularak 500 lira seviyesine yakın bir  yerde fiyatlanıyor."

"PANİK ALIŞLARI YA DA PANİK SATIŞLARI YAPILMAMALI"

Memiş, altın yatırımcısına panik alımlarından veya panik satışlarından  uzak durmaları önerisinde bulundu.

Herkesin altındaki pozisyonlarını koruması gerektiğini anlatan Memiş,  "Panik alışları ya da panik satışları yapılmamalı. Dünya finans sistemleri  anormal günlerden geçiyor. Sağlıklı fiyatlamalar yok. Dolayısıyla elinde altın  bulunduranlar yine altınlarını satmasın. Kar için altın satmayı düşünenler TL'ye  değil de gümüşe yönelebilirler. Altın-gümüş rasyosu çok düşük, 73 seviyelerinde."

"AŞIRI ALIM SEVİYELERİNDE OLUNDUĞUNU DA UNUTMAMAK GEREKİYOR"

AA Finans Analisti ve stratejist Cüneyt Paksoy da virüs  belirsizliğinin devam etmesi ve ikinci dalga ihtimallerinin artmasının güvenli  liman olarak görülen ons altın tarafında fiyatlanmaya devam ettiğini söyledi.

Paksoy, altın fiyatlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Uzun süredir altın tarafına yoğun ilginin sürmesi nedeniyle artan  fiziksel altın talebi, ETF altın fonları tarafında alışların devam etmesi ve bol  likidite ortamının getirdiği alternatifler trendi destekleyen diğer faktörler.  Jeopolitik risk başlıkları ve ABD-Çin gerginliği gibi majör başlıklar da altın  tarafında fiyatları destekliyor.

Ons altın tarafında olası kar satışları 1.900-2.000 üzerinde ve içinde   karşılandıkça 2.085 üzerinde güç kazandıkça 2.150-2.250 teknik hedeflerini  potansiyel olarak masada tutacaktır.

Gram altın tarafında da hızlı bir hareketle 485-500 civarlarına  gelindi. 400-450 bandına geri çekilme olmadıkça ve 500 üzerine yerleşme  başladıkça 520-550 gibi orta vadeli hedefler masada olacaktır. Her durumda  grafiklerde aşırı alım seviyelerinde olunduğunu da unutmamak gerekiyor. Aşı ve  ilaç gibi gibi majör bir haber başlığı ile anlamlı bir düzeltme ihtimalini de  unutmamak gerekiyor."




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Tam 3.283 3.398 213,80  
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