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Ambalaj ve elektronik eşyada beyanname verme için son tarih 2 Mart

28.02.2020 11:53

Son güncelleme : 28.02.2020 11:53
Yılbaşında devreye giren uygulama kapsamında poşetin ardından lastik, akümülatör, pil, yağ ve elektronik eşya, ilaç ve ambalaj için geri kazanım katılım payı beyannameleri, 2 Mart Pazartesi günü sonuna kadar verilebilecek.



AA

Çevre Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale gelen poşetler için geri kazanım katılım payı tahsil edilmeye başlanırken,  uygulamanın ikinci aşamasına bu yıl geçildi.

Lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç ile plastik, metal, cam ve ahşap ambalajlar için geri  kazanım katılım payı tahsil edilmesi uygulaması 1 Ocak 2020'den itibaren devreye alındı.

Bu çerçevede poşet için adet başına 18 kuruş olan geri kazanım katılım  payı tutarı, lastikler için türüne göre adet başına 2-10 lira, akümülatörler için kilogram başına 5-50 kuruş, piller için kilogram başına 2-15 lira, yağlarda kilogram başına 10-50 kuruş, elektrikli ve elektronik eşyalarda kilogram başına  20-30 kuruş, ilaçlarda kutu ya da şişe başına 1 kuruş, ambalajlarda (plastik, metal, kompozit, cam ve ahşap ambalajlar) litresine göre 1-10 kuruş olarak  belirlendi.

Bu ürünleri ithal edenler ile piyasaya sürenler ilk defa beyanname vererek, bu payı ödeyecek.

ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEK

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) da geri kazanım katılım payı  beyannamelerinin verilmesine ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirledi.  Geri kazanım katılım payı beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve  diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden  ayın son günü saat 23.59'a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda  gönderilmesi gerekiyor.

Buna göre, ilk geri kazanım katılım payı beyannamesi, kurumlar vergisi  mükelleflerince 29 Şubat'ta, üçer aylık beyan dönemine (ocak-mart) tabi olan  diğer mükelleflerce 30 Nisan'da verilecek. Ancak 29 Şubat'ın hafta sonuna denk  gelmesi nedeniyle beyannameler 2 Mart'a kadar verilebilecek.

Tahakkuk eden geri kazanım katılım payı aynı dönemde, vergi daireleri  veznelerine, PTT iş yerlerine, anlaşmalı bankalara, GİB'nin internet adresi  (www.gib.gov.tr) üzerinden banka kartı ve banka hesabından havale yöntemiyle  ödenebilecek.

"TÜKETİCİYE YANSIR"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler  Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, AA muhabirine, poşetin  ardından çok sayıda kalemde ürün için de geri kazanım katılım payı ödenmesinin  firmalar için zorlu bir süreç olacağını söyledi.

Firmalar için uygulamanın birçok bilinmezi olduğunu aktaran  Kartaloğlu, "Bu ürünü piyasaya sürenin kim olduğu ve bedeli kimin ödeyeceği  belirsiz. Düzenleme, şirketleri çok büyük mali yük altına sokuyor. Küçük bedeller  gibi görünüyor ama toplamda ciddi bir yük oluşuyor. Bu durum fiyat artışlarına da  neden olacak." dedi.

Kartaloğlu, yeni ürünler için ilk defa verilecek geri kazanım katılım  payı beyannamesinin, poşet için verilecek beyannameyle birleştirilerek  verileceğini de bildirerek, "Bu ay vergi takvimi açısından çok yoğun. Ayın son  günlerinde işletmeler açısından ciddi sıkıntı oluşturacak. Firmalar bu  beyannameyi vermekte zorlanacak." diye konuştu.

Pek çok firmanın böyle bir düzenlemeden haberdar olmadığına ve  uygulamaya ilişkin farkındalığın çok düşük olduğuna dikkati çeken Kartaloğlu,  şunları kaydetti:

"Ayrıca bu konuda çok ağır idari ve adli yaptırımlar öngörülüyor. Bu  payı ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının yüzde 20 fazlası idari  para cezası olarak veriliyor ve ayrıca gecikme faizi alınıyor. Bilgi ve bildirim  yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere ise 22 bin 109 lira idari para cezası  kesilmesi gerekiyor. İlave olarak, bildirim ve bilgi verme yükümlülüğüne aykırı  olarak yanlış ve yanıltıcı bilgi verenlerin, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası  ile cezalandırılması mümkün. Yanlış ve yanıltıcı belge düzenleyenler ve  kullananlar hakkında da Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin  hükümleri uygulanacak."




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