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Amerikalıların kişisel geliri azalırken harcamaları arttı

26.06.2020 16:35

Son güncelleme : 26.06.2020 16:35
ABD`de kişisel gelirler, mayısta aylık yüzde 4,2 azalırken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 8,2`lik artış gösterdi.



AA

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim  harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler mayısta bir önceki aya kıyasla  yüzde 4,2 azaldı. Nisanda yüzde 10,8'lik artış kaydeden veriye ilişkin piyasa  beklentisi, mayısta yüzde 6 azalması yönündeydi. Amerikalıların kişisel  gelirlerinde mayıs ayında yaşanan düşüş, Ocak 2013'ten bu yana kaydedilen en  yüksek azalış oldu.

Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları ise mayısta toparlanma  göstererek aylık yüzde 8,2 arttı. Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını  nedeniyle nisan ayında yüzde 12,6 oranında rekor bir düşüş gösteren kişisel  tüketim harcamalarının, mayısta yüzde 9 artması bekleniyordu.

Kişisel gelir ve tüketim harcamalarına ilişkin verilerde mayısta  yaşanan değişimde Kovid-19 salgını etkili olmaya devam etti. Bu dönemde hükümetin  sağladığı destek ödemelerinin nisan ayına göre azalış göstermesiyle gelirler  azalırken, salgına karşı alanın önlemlerin gevşetilmesi, ekonomik faaliyetin  normalleşmeye başlamasıyla harcamalar arttı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise mayısta aylık yüzde 0,1  ve yıllık yüzde 0,5 arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate  aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de mayısta aylık yüzde  0,1 ve yıllık yüzde 1 yükseldi.

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel  tüketim harcamaları fiyat endeksindeki aylık değişim, piyasa beklentisinin  altında gerçekleşirken, yıllık değişim beklentinin biraz üzerinde seyretti.  Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde aylık yüzde 0,2  ve yıllık yüzde 0,9 artması bekleniyordu.




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