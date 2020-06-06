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Amerikan iş gücü piyasasında normalleşme sinyali

06.06.2020 12:03

Son güncelleme : 06.06.2020 12:03
ABD`de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının ekonomik etkileri sonucu ciddi zarar gören iş gücü piyasasında, beklentilerin aksine iyi gelen mayıs ayı verileri normalleşmenin başladığının sinyalini verdi.



AA

AA muhabirinin Çalışma Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere  göre, ABD'de yeni tip corona virüs salgınının iş gücü piyasasındaki etkileri ilk  olarak 14 Mart ile biten haftada kendini gösterdi. Daha önce azalış eğilimine  sahip olan işsizlik maaşı başvuruları söz konusu dönemde artış göstermeye  başladı.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı,  salgınının etkisiyle 28 Mart ile biten haftada ise 6 milyon 867 bine yükselerek  rekor seviyeye ulaştı.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARINDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

İşsizlik maaşı başvuruları zirveyi görmesinin ardından yeniden azalış  eğilimine girse de başvuru sayısı bundan sonraki 9 haftada piyasa beklentilerinin  üzerinde gerçekleşti.

Son olarak ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların  sayısı, 30 Mayıs ile biten haftada 1 milyon 877 bine geriledi ve Kovid-19  salgınının etkili olduğu 11 haftanın ardından ilk kez 2 milyon seviyesinin altına  düştü.

Bu dönemde işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşte, Kovid-19 salgınına  karşı alınan önlemlerin gevşetilmeye ve ekonominin normale dönmeye başlaması  etkili oldu. İşsizlik başvurularındaki düşüş, uzmanlar tarafından Kovid-19  krizinde "en kötünün geride kaldığı" şeklinde yorumlandı.

ABD'de Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilediği son 12  haftada ise ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı toplam 42,9  milyona ulaştı.

İŞSİZLİK ORANINDAKİ AZALIŞ PİYASALARI ŞAŞIRTTI

Ülkede, Kovid-19 salgını öncesi son 50 yılın en düşük seviyelerinde  seyreden işsizlik oranı da salgının ekonomik etkileriyle rekor seviyeleri gördü.

Şubat ayında yüzde 3,5 olarak kaydedilen işsizlik oranı, Kovid-19  salgının etkisiyle martta yüzde 4,4'e ve nisanda yüzde 14,7 gibi rekor seviyeye  çıktı.

ABD'nin işsizlik oranına ilişkin mayıs ayı verisi ise düşüş göstererek  piyasalarda şaşkınlığa neden oldu. İşsizlik oranı, mayısta aylık 1,4 puan  azalarak yüzde 13,3'e geriledi. Piyasa beklentilerin aksine düşüş gösteren  işsizlik oranının bu dönemde yüzde 19,7'ye çıkacağı tahmin ediliyordu.

"POZİTİF İŞARET"

ADP Araştırma Enstitüsü Başkanı Ahu Yıldırmaz, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, iş gücü piyasasına ilişkin son verileri "pozitif bir işaret" olarak  değerlendirdiğini söyledi.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün 3 Haziran'da yayımlanan özel sektör  istihdamı verisinin de mayısta beklenenden daha az düşüş gösterdiğini anımsatan  Yıldırmaz, iş gücü piyasasının hala çok dalgalı olduğunu ve rakamların dikkatle  takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Yıldırmaz, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Kovid-19 salgının neden olduğu  ekonomik hasara bir takım mali politikalarla agresif bir şekilde yanıt verdiğini  hatırlatarak, Fed'in bu çabalarının şimdiye kadar en azından kredi piyasasını  açık tutmada başarılı olduğunu ve salgının yarattığı ekonomik krizin daha da  ciddi hale gelmemesi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu aktardı.

Hükümetin mali desteklerinin de geniş kapsamlı olduğuna işaret eden  Yıldırmaz, bu desteklerin ekonomiyi sağlam tutmak açısından önemli adımlar  olduğunu ve sonuçlarını verdiğini anlattı.

"NORMALDE 1,5-2 YILDA OLUŞACAK İSTİHDAM KAYBINI 1 AYDA GÖRDÜK"

Yıldırmaz, "Son rakamlar çok ümit verici. Önümüzdeki 2-3 ay ekonominin  açılımının izlenmesi gerekecek. En önemli soru tüketicinin bu açılıma nasıl yanıt  vereceği." dedi.

En kötünün geride kaldığını belirten Yıldırmaz, salgının neden olduğu  resesyonun Büyük Buhran'dan bile çok farklı olduğunu, boyutunun çok büyük ve  hızlı olduğunu dile getirdi.

Yıldırmaz, "Normalde 1,5-2 yılda oluşacak istihdam kaybını 1 ayda  gördük. En kötüsünü gördüğümüze inanıyorum. Toparlanmanın nasıl olacağını  izlememiz lazım." diye konuştu.

"TAM İSTİHDAM 2022'YE SARKABİLİR"

İş kayıplarının ilk olarak perakende ve turizm sektörlerinde  yaşandığını belirten Yıldırmaz, bu sektörlerde artık büyük işten çıkarmaların  olmayacağını ancak diğer sektörlere etkilerinin yavaş yavaş görüleceğini ifade  etti.

Yıldırmaz, şirketlerin bütçelerini dengelemek için işten çıkarmalara  devam edeceğine dikkati çekerek, "Bu her resesyonda görülen bir şey. Yeni iş  alımlarının çok olacağını zannetmiyorum. Şu an gördüğümüz rakamlar işten geçici  olarak çıkarılan istihdamın geri gelmesi. Tam istihdama biz sene sonunda  dönmeyeceğiz, tam istihdam 2022'ye bile sarkabilir." değerlendirmesinde bulundu.




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