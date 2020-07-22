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AP`den eğitim ve araştırmaya daha fazla kaynak çağrısı

22.07.2020 13:52

Son güncelleme : 22.07.2020 13:57
Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, "Araştırma ve gençlerin eğitimine yönelik Erasmus programlarının bütçesinde kesinti yapamayız." dedi.



AA

Sassoli, Brüksel'de, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin üzerinde uzlaştığı kurtarma programı ve AB'nin 2021-2027'deki bütçesini belirleyecek "Çok  Yıllı Mali Çerçeve" konusunda basın toplantısı düzenledi.

AB liderlerinin, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla  mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programı ve 1 trilyon euronun üzerindeki gelecekteki bütçe konusunda anlaşmalarını olumlu karşıladığını  belirten Sassoli, bütçede yapılan bazı kesintileri haksız bulduğunu anlattı.

Sassoli, bütçede AP önceliklerinin yerine getirilmesi gerektiğine  dikkati çekerek, "Araştırma ve gençlerin eğitimine yönelik Erasmus programlarının  bütçesinde kesinti yapamayız." diye konuştu.

Gelecekteki bütçede, iklim değişimiyle mücadele, dijitalleşme ve göç  alanlarına da yeterince kaynak sağlanması gerektiğini vurgulayan Sassoli, liderlerin uzlaştıkları paketi geliştirmeyi istediklerini söyledi.

Sassoli, AB’nin uzun dönem bütçesinin AP tarafından onaylanması  gerektiğini anımsatarak, bu aşamadan sonra AP ve AB Konseyi arasında görüşmeler  yapılacağını ifade etti.




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