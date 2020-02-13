Teknoloji şirketi Apple, Çin`in Başkenti Beijing`deki bazı mağazalarını 14 Şubat`tan itibaren kısaltılmış çalışma saatleri kapsamında yeniden açacak.
Apple, Beijing`deki bazı mağazalarını açacak
13.02.2020 17:06
Son güncelleme : 13.02.2020 17:06
DHA
Şirket, Şubat başında COVID-19 (coronavirüs) salgını nedeniyle mağazalarını geçici olarak kapattığını duyurmuştu.
Analistler, 1,300'den fazla kişinin ölümüne sebep olan virüsün 2020'nin ilk mali çeyreğinde şirketin iPhone sevkiyatını olumsuz etkileyeceğini öngörüyor.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hastalığa neden olan virüse COVID-19 adının verildiğini açıkladı; burada CO-korona, VI-virüs ve D-İngilizce hastalık anlamına gelen "disease" sözcüklerinin dizilmesi ve 2019 yılında ortaya çıktığı için de "19" eklenerek yapıldı.
16:50120.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 387,49
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.812
En Düşük
119.472
16:506,0631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0172
|Açılış
|: 6,0610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0653
En Düşük
6,0401
16:506,5841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5708
16:50307,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 2,48
|Açılış
|: 307,14
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,24
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ISYAT
|2,60
|61.967.095
|% 19,82
|
|ARDYZ
|15,61
|210.198.752
|% 18,53
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.226.250
|% 15,00
|
|MERKO
|1,48
|54.090.822
|% 14,73
|
|RHEAG
|2,35
|28.567.709
|% 14,63
|
|BURVA
|13,00
|137.611
|% -13,33
|
|BASCM
|3,43
|15.741
|% -9,97
|
|SALIX
|5,46
|75.344
|% -9,75
|
|QNBFB
|52,20
|1.571.916
|% -8,42
|
|RYSAS
|9,14
|3.893.881
|% -7,68
|
|THYAO
|15,04
|2.100.668.964
|% 1,48
|
|ASELS
|28,36
|1.285.020.184
|% 1,29
|
|TSPOR
|4,44
|805.930.438
|% 12,41
|
|TUPRS
|112,50
|634.300.176
|% -2,17
|
|SASA
|10,48
|531.520.852
|% 9,74
|
|TSPOR
|4,44
|805.930.438
|% 12,41
|
|ISGYO
|2,02
|338.153.030
|% 5,76
|
|GSRAY
|2,38
|337.511.884
|% 2,59
|
|THYAO
|15,04
|2.100.668.964
|% 1,48
|
|ISFIN
|4,31
|518.166.489
|% 2,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8807
|7,9202
|% 0,89
|
|Frank
|6,1691
|6,2063
|% 0,18
|
|Riyal
|1,6118
|1,6199
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.575
|7,36
|
|Altın Gr.
|307
|307
|1,92
|
|Cumhuriyet
|2.031
|2.062
|15,00
|
|Tam
|2.021
|2.071
|13,41
|
|Yarım
|977
|1.002
|6,49
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,03
|
|B. Petrol
|55,70
|55,70
|-0,09
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:02VESTL
Yüzde 5.44 oranında artışla 17.44 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 504, 143 adet işlem
-
17:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 239, 38 artarak (% 0.17 ) 144, 037
-
17:00XU100
Endeks 120, 457 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 11, 901.00 milyon TL de
-
16:57FROTO
Yüzde 6.84 oranında artışla 81.25 lira fiyatla işlem gören hissede 758, 357 adet işlem
-
16:55XU100
Endeks 120, 428 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 11, 811.00 milyon TL de