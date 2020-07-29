Apple, Çin`de iPhone satışlarını artırdı













FOREKS

Counterpoint Research tarafından derlenen verilere göre Apple, Nisan-Hasziran döneminde Çin'de iPhone satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artırarak 7,4 milyon adede çıkardı.Satışlar ilk çeyreğe göre yüzde 225 arttı.İkinci çeyrekte Huawei'nin satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 36,6 milyon adet oldu. İlk 5 satıcı içinde yer alan Oppo, Vivo ve Xiomi'nin satışlarında ise ciddi düşüş oldu.İkinci çeyrekte toplam akıllı telefon satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 azaldı.