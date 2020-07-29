Apple, ikinci çeyrekte Çin`de akıllı telefon satışlarını en hızlı artıran üretici oldu.
Apple, Çin`de iPhone satışlarını artırdı
29.07.2020 08:53
Son güncelleme : 29.07.2020 08:53
FOREKS
Counterpoint Research tarafından derlenen verilere göre Apple, Nisan-Hasziran döneminde Çin'de iPhone satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artırarak 7,4 milyon adede çıkardı.
Satışlar ilk çeyreğe göre yüzde 225 arttı.
İkinci çeyrekte Huawei'nin satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 36,6 milyon adet oldu. İlk 5 satıcı içinde yer alan Oppo, Vivo ve Xiomi'nin satışlarında ise ciddi düşüş oldu.
İkinci çeyrekte toplam akıllı telefon satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 azaldı.
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