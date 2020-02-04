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Apple analisti: iPhone sevkiyat tahminlerini düşürdük

04.02.2020 10:01

Son güncelleme : 04.02.2020 10:40
Hong Kong merkezli portföy yönetim ve yatırım danışmanlığı şirketi TF International Securities`in tanınmış Apple analistlerinden Ming-Chi Kuo, Çin`den yayılan coronavirüs nedeniyle, 2020`nin ilk çeyreğinde iPhone sevkiyatları için öngörülerini düşürdüklerini açıkladı.



DHA

Yatırımcılara ilettiği notta, "Son anketimiz iPhone arzının coronavirüsten etkilendiğini gösteriyor ve bu nedenle iPhone sevkiyat (satış) tahminlerini yılın ilk çeyreği için yüzde 10 azaltarak 36-40 milyon adede düşürdük diyen Ming-Chi Kuo, yılın ilerleyen dönemleri için coronavirüsün Apple'ın sevkiyatları üzerindeki etkisini tahmin etmenin zor olduğunu da vurguladı.

Apple, geçen hafta, coronavirüsün yayılması nedeniyle Çin'deki tüm mağazalarını geçici olarak kapattığını duyurmuştu. Kuo'nun yorumlarının ardından Apple hisseleri açılış öncesi yüzde 1.0 düştü.




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