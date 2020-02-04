Apple analisti: iPhone sevkiyat tahminlerini düşürdük













DHA

Yatırımcılara ilettiği notta, "Son anketimiz iPhone arzının coronavirüsten etkilendiğini gösteriyor ve bu nedenle iPhone sevkiyat (satış) tahminlerini yılın ilk çeyreği için yüzde 10 azaltarak 36-40 milyon adede düşürdük diyen Ming-Chi Kuo, yılın ilerleyen dönemleri için coronavirüsün Apple'ın sevkiyatları üzerindeki etkisini tahmin etmenin zor olduğunu da vurguladı.Apple, geçen hafta, coronavirüsün yayılması nedeniyle Çin'deki tüm mağazalarını geçici olarak kapattığını duyurmuştu. Kuo'nun yorumlarının ardından Apple hisseleri açılış öncesi yüzde 1.0 düştü.