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Apple Çin’de faaliyetlerini durdurduğu 29 mağazayı açtı

25.02.2020 11:58

Son güncelleme : 25.02.2020 12:04
Teknoloji şirketi Apple, Covid-19 salgını sebebiyle çalışmalarını durdurduğu Çin ana karasında bulunan toplam 42 mağazasından 29’unun faaliyetlerine yeniden başladı.



DHA

Şirketin operasyonları ise henüz normale dönmedi. Apple'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, açılan mağazaların çoğunda sınırlı çalışma saatleriyle hizmet verildiği belirtildi.

Firma, Şubat başında Çin’de ortaya çıkan Covid-19 salgını sebebiyle bölgede yer alan mağazalarının faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı almıştı.

Şirket geçen hafta yaptığı açıklamada da salgının 2020 ilk çeyrek hasılatını olumsuz etkileyeceğini belirterek söz konusu dönem için tahminleri olan 63-67 milyar dolar kar hedefini tutturamayacaklarını açıklamıştı.




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