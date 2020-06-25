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Arabuluculuk ve tahkimde önemli mesafe kaydedildi

25.06.2020 10:05

Son güncelleme : 25.06.2020 10:10
İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, "Türkiye`de gerek arabuluculuk gerekse tahkim alanında önemli mesafeler kaydedildi." dedi.



AA

ISTAC'ın düzenlediği İstanbul Tahkim Merkezi Arabuluculuk Merkezleri  MED-ARB işbirliği imza töreninde ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya  Akıncı, İstanbul Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi-Adalet Bakanlığı Hukuk  İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar ve çok sayıda arabuluculuk merkezinin  katılımıyla sosyal mesafe kurallarına uygun koşullarda gerçekleştirildi.

İmza töreninde konuşan Akıncı, arabuluculuk sistemine giden 200 binin üzerinde ticari uyuşmazlık dosyası olduğunu söyledi.

Akıncı, "Biz burada yüzde 5 gibi bir miktardan bahsetsek bile, zamanla 10 binin üzerinde davanın tahkime yönelmesi ISTAC'ı dünyanın önemli tahkim  merkezlerinden biri konumuna taşıyacak bir potansiyel." diye konuştu.

Türkiye'de gerek arabuluculuk gerekse tahkim alanında önemli mesafeler  kaydedildiğini kaydeden Akıncı, şimdi bu iki alternatif uyuşmazlık çözüm yolunun  birlikte işleyişine zemin yaptıklarını belirtti.

"ARABULUCULUK-TAHKİM, TÜRKİYE'Yİ ÇOK FARKLI BİR NOKTAYA TAŞIYACAK"

Akıncı, şunları kaydetti:

"Arabuluculuk-Tahkim (Med-Arb), kazan-kazan mantığıyla oluşturduğumuz  bir proje. Türkiye'yi çok farklı bir noktaya taşıyacak, dünyaya örnek olacak bir  proje. Ticari davalarda arabuluculuğun zorunlu olmasıyla birlikte ticari  uyuşmazlıkların çözümünde yeni bir dönem başladı. Taraflar uyuşmazlıklarına çözüm  için önce arabulucuya gidiyor, arabulucu nezdinde yaptıkları görüşmeler sonucunda  uzlaşma sağlanamazsa, uyuşmazlık için bağlayıcı bir karar olmadığı için tekrar  mahkemeye başvurmak gerekiyordu. Med-Arb projemizde taraflar, bir yandan  arabuluculuğun hızlı, ekonomik ve dostane çözüm yolu bulma ihtimalini  deneyimlerken; uzlaşma olmazsa mahkemeye gitmeksizin, uyuşmazlıklarını tahkim  yoluyla ISTAC'ta çözebilecekler.

Böylece arabuluculuk süreci uzlaşma ile sonuçlanmasa dahi, hemen  arkasından başlayacak tahkim süreci sayesinde, taraflar uyuşmazlıklarını  bağlayıcı ve kesin bir şekilde çözecek olan bir hakem kararı elde edecekler.  Taraflar sözleşmelerine ISTAC Arabuluculuk-Tahkim Şartı'nı yazarsa, önce  arabulucuda ve anlaşma sağlanamazsa sonra ISTAC'ta tahkim yolu ile uyuşmazlık  çözümlenecektir. Arabulucuda uzlaşma olmazsa, tarafların sözleşmelerinde ISTAC  tahkim şartı olmasa bile sonradan bu şartı kabul etmek suretiyle uyuşmazlıklarını  İstanbul Tahkim Merkezi’nde çözümlemeleri mümkündür."

Arabuluculardan, uyuşmazlık taraflarına tahkimde çözüm fırsatlarını  anlatmalarını ve onları ISTAC'a yönlendirmenizi beklediklerinin altını çizen  Akıncı, "Çünkü ISTAC'da mahkemeden daha ucuz, daha az masraflı ve çok daha hızlı  çözüm yolu sunuyoruz. ISTAC'da uyuşmazlıklar tahkimde 6 ayda, seri tahkimde 3  ayda çözümlenebiliyor. Pandemi sürecinde de ISTAC durmadı, yeni davalar aldı,  alıyor." dedi.

Akıncı, "Med-Arb projemizin işlerlik kazanmasıyla dava yoğunluğumuz  daha da artacak. Dolayısıyla tahkim davalarında hakem ihtiyacımız da artacak.  Arabulucu avukatlar da hakem olarak tahkimde görev alabilecek. Biz ISTAC olarak  bu iş birliği kapsamında arabuluculara katkıda bulunmaya da hazırız." şeklinde  konuştu.

Yönetim kurulunda bunun matematiğini çalıştıklarını ve arabuluculara  cazip gelecek bir ücretlendirme müjdesini vermek istediklerini kaydeden Akıncı,  ISTAC olarak, tamamen hukuki zeminde arabulucu ücretlerine yönelik bir ekonomik  model oluşturduklarını belirtti.

"ISTAC İLK AŞAMADA 130 ARABULUCULUK KURUMU İLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALAMIŞ OLUYOR"

ISTAC Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Öztatar ise, burada dünyada bir ilki  gerçekleştirdiklerini, iki güzide kurum olan ISTAC ve arabuluculuk merkezleri  arasındaki iş birliği sürecini hep beraber resmiyete dökmenin gururunu  yaşadıklarını kaydetti.

2013 yılında başlayan arabuluculuk alanında 16 bin 500 arabulucu, 200  de arabuluculuk merkezleri olduğunun altını çizen Öztatar, "ISTAC ilk aşamada  Türkiye'nin her köşesinden 130 arabuluculuk kurumu ile iş birliği protokolü  imzalamış oluyor. İş uyuşmazlıklarında 2018 yılının başından Haziran 2020'ye  kadar dava şartı arabuluculuk kapsamında arabulucuya yönlendirilen 871 bin 689  uyuşmazlığın 524 bin 236'ü anlaşma ile sonuçlanarak yüzde 63 oranında başarıya  ulaşıldı." açıklamasında bulundu.

Öztatar, ticari uyuşmazlıklarda ise 2019 yılının başından Haziran  2020'ye kadar 1,5 yılda, dava şartı arabuluculuk kapsamında arabulucuya  yönlendirilen 203 bin 504 uyuşmazlığın 104 bin 453'ü anlaşma ile sonuçlandığını  yüzde 56 oranında başarı sağlandığının altını çizdi.

Öztatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim asıl hedefimiz ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk yoluna  başvurup anlaşma sağlanamayan bu yüzde 44, yani toplam 83 bin 164 uyuşmazlık  dosyasına Med-Arb modeliyle çözüm getirmektir. Arabulucuda çözemediğimiz 83 bin  dosya için diyoruz ki; ISTAC'da hızlı tahkim ile çözüm mümkün. Bu iş birliği  anlaşmasıyla arabulucuların son tutanak yani anlaşamama tutanağı hazırlarken,  nihai çözüm adresi olarak ISTAC Med-Arb'ı önermesi, böylece ticari dava  dosyalarını tahkime yöneltmesi sağlanacak. Dolayısıyla çözüme kavuşan her dosya  ile hem yargının iş yükü azaltılmış olacak hem de taraflar uyuşmazlıklarını  Arabuluculuk-Tahkim sayesinde daha az masrafla ve daha kısa sürede çözümleme  imkanı bulacak.

Haziran 2020 itibarıyla arabulucuda çözüm bulunamayan 83 bin 164  dosyamızın küçük bir yüzdesini bile tahkime getirdiğimizde önemli bir potansiyel  harekete geçecektir. Ben iş dünyasına, sanayi ve ticaret odalarımıza  sesleniyorum; Lütfen gelin, ISTAC Med-Arb projesine başvurun, ticari  uyuşmazlıklarınızı 5 ay içinde çözün. Arabulucuda süre 8 haftadır, orada  çözülemezse ISTAC'a geldiğinde 8 hafta   3 aylık seri tahkim süreciyle 5 ayda  çözüme gidilebilir. Bu yabancı yatırımcı için de çok önemlidir; Yabancı yatırımcı  Türkiye’de hukuki ihtilafla karşılaştığında şimdi Med-Arb müessesesi var. Son  sözüm, yabancı yatırımcı da rahat olsun, artık ülkemizde Med-Arb modelini  kullanarak uyuşmazlık sorunlarına kesin çözüm bulmuş olacaklar."




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