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Araç alım satımında yeni dönem!

30.01.2020 13:10

Son güncelleme : 30.01.2020 13:11
Takasbank, 3 Şubat 2020 itibarıyla "TaşıtTakas Sistemi" ni uygulamaya alacak. Takasbank Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Elibol "TaşıtTakas Sistemi ile noterler bünyesinde araç alım satımına ilişkin nakit tutarların karşı tarafça ödenmeme riski ortadan kalkacak" dedi.



AA

Takasbank'tan yapılan açıklamaya göre, "TaşıtTakas Sistemi" ile  noterler bünyesinde gerçekleştirilecek araç alım satım işlemlerinde, alım satıma  konu nakit tutar, araç mülkiyetinin el değiştirmesiyle eş anlı olarak güvenli bir şekilde karşı tarafa transfer edilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Takasbank Genel Müdür Vekili ve  Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Elibol, şunları kaydetti:

"Ülkemizin en önemli finansal altyapı kuruluşlarından biri olan ve  uzun yıllardır finans sistemimize takas, teminat, risk ve nakit yönetimi hizmeti veren Takasbank'ın sahip olduğu tecrübe ve birikim sayesinde kısa sürede  geliştirdiği TaşıtTakas Sistemi ile noterler bünyesinde araç alım satımına  ilişkin nakit tutarların karşı tarafça ödenmeme riski ortadan kalkacak ve ilgili  tutarın taraflar arasında hızlı ve güvenli bir biçimde el değiştirmesi  sağlanacak. Takasbank, tüm geliştirme süreçlerini tamamladı ve hizmet vermeye  hazır. Günlük periyotlarda 30 bin adet gibi rakamlara ulaşan araç alım satım  işlemlerinde TaşıtTakas Sistemi'nin kullanımının benimsenmesi ve  yaygınlaştırılması amacıyla işlem maliyetleri minimum seviyede tutuldu."

Elibol, TaşıtTakas Sistemi'ne www.tasittakas.com.tr üzerinden ve mobil uygulamalar aracılığıyla erişim sağlanabileceğini aktararak, kurulan  yapının taşıt alım satım işlemlerinde taraflara güvenli, nakit taşıma riski  olmadan, 15 lira maliyetle hızlı transfer imkanı sağlayacağını bildirdi.

Öte yandan, Borsa İstanbul AŞ'nin resmi Twitter hesabından konuya  ilişkin yapılan paylaşımda da "Ekonomimizin önemli finansal altyapı kuruluşu olan  Takasbank'ın yeni hizmetinin ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını  diliyoruz." ifadesi kullanıldı.




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