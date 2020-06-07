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Araç sahipleri dikkat! 40 doların üzerine çıktı

07.06.2020 11:37

Son güncelleme : 07.06.2020 11:37
Norveç merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Rystad Energy Petrol Piyasası Araştırma Müdürü Bjornar Tonhaugen, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin nisan ayında varılan günlük 9,7 milyon varillik petrol kesintisi anlaşmasını temmuz ayının sonuna kadar uzatma kararının petrol piyasasını olumlu etkileyeceğini belirtti. Buna göre; OPEC`in kesinti kararlarıyla fiyatların yükselerek şu an 40 doların üzerine çıktığını kaydetti.



AA

Tonhaugen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Brent türü ham petrolün  varil fiyatının nisanda 16 doların altına düştüğünü ancak OPEC'in kesinti  kararlarıyla fiyatların yükselerek şu an 40 doların üzerine çıktığını kaydetti.

Petrol fiyatlarındaki toparlanmanın beklenenden hızlı gerçekleştiğine  işaret eden Tonhaugen, "İkinci bir koronavirüs dalgası dünyayı sarsmadığı sürece  OPEC'in üretim kesintisi kararı petrol piyasasındaki iyileşmenin belkemiği  olacaktır." dedi.

Tonhaugen, OPEC ve OPEC dışı bazı ülkelerden oluşan ve toplam 23  üretici ülkenin dahil olduğu OPEC  adlı grubun kesinti süresini uzatmasıyla  dünyada petrol üretiminin düşmeye devam edeceğini ifade ederek, böylece dünya  genelinde ham petrol stoklarının azalacağını ve fiyatlardaki artışın devam  edeceğini kaydetti.

Öte yandan OPEC üyesi Irak ve Nijerya'nın mayısta kesinti  miktarlarının üzerinde üretim yaptığına dikkati çeken Tonhaugen, bu ülkelerin  temmuz, ağustos ve eylül aylarında üretimlerini düşürmesinin zor olacağını ve bu  durumun OPEC içinde gerginliğe yol açabileceğini söyledi.

"İkinci çeyrekte arz günlük 6 milyon varil düştü"

İskoçya'da bulunan araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie'nin  Petrol Araştırmaları Bölümü Başkan Yardımcısı Ann-Louise Hittle, küresel petrol  arzının yılın ikinci çeyreğinde, ilk çeyreğe göre günlük 6 milyon varil düştüğünü  belirtti.

Hittle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle nisanda düşen  küresel petrol talebinin, mayıs ve haziran aylarında ise toparlanarak yükselmeye  başladığını ifade etti.

Kovid-19'a karşı alınan önlemlerinin yumuşatılmasıyla temmuz-eylül  döneminde küresel petrol talebinin üretimi geride bırakabileceğine dikkati çeken  Hittle, "İkinci çeyrekte fiyatlarda hızlı artış olabilir. Küresel petrol talebi  yılın üçüncü çeyreğinde ise ikinci çeyreğe göre günlük 10 milyon varil  artabilir." diye konuştu.





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