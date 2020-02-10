Arjantin Devlet Başkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner, hükümetin ülke resesyondan çıkana kadar IMF`ye borcunu geri ödemeyeceğini söyledi.
Arjantin, resesyon sona erene kadar IMF`ye borcunu ödemeyecek
10.02.2020 09:24
Son güncelleme : 10.02.2020 09:24
"IMF'e borcu ödeyebilmek için yapmamız gereken ilk şey resesyondan çıkmak" diye konuşan Kirchner, "Eğer bir resesyon varsa hiç kimseye yarım sent bile ödenmez ve resesyondan çıkmanın yolu daha çok kamu yatırımı yapmak" dedi.
Arjantin, 57 milyar doları IMF'e olmak üzere 100 milyar dolar
tutarında kamu borcunu yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duyuyor.
Kirchner, Havana'da düzenlenen bir fuarda yaptığı konuşmada, Arjantin'in IMF'ye olan borcunda önemli bir indirim alması gerektiğini vurguladı.
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