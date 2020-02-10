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Arjantin, resesyon sona erene kadar IMF`ye borcunu ödemeyecek

10.02.2020 09:24

Son güncelleme : 10.02.2020 09:24
Arjantin Devlet Başkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner, hükümetin ülke resesyondan çıkana kadar IMF`ye borcunu geri ödemeyeceğini söyledi.



"IMF'e borcu ödeyebilmek için yapmamız gereken ilk şey resesyondan çıkmak" diye konuşan Kirchner, "Eğer bir resesyon varsa hiç kimseye yarım sent bile ödenmez ve resesyondan çıkmanın yolu daha çok kamu yatırımı yapmak" dedi.

Arjantin, 57 milyar doları IMF'e olmak üzere 100 milyar dolar tutarında kamu borcunu yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duyuyor.

Kirchner, Havana'da düzenlenen bir fuarda yaptığı konuşmada, Arjantin'in IMF'ye olan borcunda önemli bir indirim alması gerektiğini vurguladı.




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