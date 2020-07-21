Arjantin hükümeti, borç yeniden yapılandırma için sunduğu teklife kreditörlerden gelen karşı teklifin kabul edilebilir olmadığını bildirdi.
Arjantin`de kreditörlerin yaptığı teklif reddedildi
21.07.2020 10:04
Son güncelleme : 21.07.2020 10:11
Yapılan açıklamada, ülkenin 3 ana kreditörü tarafından 65 milyar dolar
borcun yeniden yapılandırılması için sunulan karşı teklifin Arjantinliler için daha fazla "ıstıraba" yol açacak bir teklif olduğu vurgulandı.
Ekonomi Bakanı Martin Guzman yaptığı açıklamada, "Bazı kreditörlerin sundukları teklifi kabul etmek, Arjantin toplumunun daha fazla ıstırap çekmesi anlamına gelir" diye konuştu.
Arjantin hükümeti, kreditörlere borç yeniden yapılandırma üzerinde uzlaşma için 4 Ağustos'a kadar süre vermişti.
18:05119.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
0
En Düşük
0
18:056,8578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8593
En Düşük
6,8434
18:057,8639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0134
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8669
En Düşük
7,8334
18:05402,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,34
|Açılış
|: 401,73
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
401,73
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|5,48
|17.641.643
|% 148,34
|
|ALGYO
|19,75
|62.293.106
|% 8,00
|
|GSRAY
|2,46
|47.069.793
|% 0,00
|
|HURGZ
|1,52
|6.968.160
|% 0,00
|
|GUBRF
|30,76
|238.227.595
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,46
|47.069.793
|% 0,00
|
|HURGZ
|1,52
|6.968.160
|% 0,00
|
|GUBRF
|30,76
|238.227.595
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,17
|124.978.360
|% 0,00
|
|KARSN
|3,16
|298.338.609
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,00
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 0,00
|
|ASELS
|33,14
|1.077.524.126
|% 0,00
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 0,00
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 0,00
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 0,00
|
|ADESE
|2,51
|397.494.772
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6748
|8,7183
|% 0,23
|
|Frank
|7,2777
|7,3215
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8226
|1,8317
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|4,18
|
|Altın Gr.
|401
|401
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.605
|2.628
|5,40
|
|Tam
|2.683
|2.697
|5,60
|
|Yarım
|1.303
|1.319
|2,70
|
|Çeyrek
|653
|660
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|20,39
|20,41
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|4,49
|4,50
|0,11
|
|B. Petrol
|43,48
|43,48
|0,20
|