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ASELSAN ilk çeyreği güçlü büyüme ile tamamladı

03.06.2020 08:57

Son güncelleme : 03.06.2020 08:57
ASELSAN`ın bu yılın ilk 3 ayındaki cirosu, 2019`un aynı dönemine göre yüzde 30 büyüyerek 2,6 milyar TL`ye ulaştı.



AA

ASELSAN'ın bu yılın ilk çeyrek finansal sonuçları açıklandı.

Şirket, cirosundaki büyüme trendini bu yılın ilk çeyreğinde de korudu.  ASELSAN'ın 3 aylık cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 2,6  milyar TL'ye ulaştı.

Yılın ilk çeyreği, ASELSAN'ın karlılık göstergelerindeki gelişiminin  cirodaki büyümeyi de aştığı bir dönem oldu. Şirketin brüt karı, geçen yılın ilk  çeyreğine göre yüzde 61 seviyesinde artarken, faiz, amortisman ve vergi öncesi  karı da (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57 artarak 621 milyon  TL'ye yükseldi. FAVÖK marjı, şirketin yıl sonuna ilişkin paylaştığı öngörü olan  yüzde 20-22 aralığının da üstüne çıkarak yüzde 23,9 olarak gerçekleşti.

ASELSAN'ın net karı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artarak  920 milyon TL seviyesine ulaştı.

ASELSAN, 2020 yılında hem savunma hem de savunma dışı alanlarda  ürünlerine yenilerine eklemeye ve bu çerçevede yeni siparişler almaya devam etti.  2020 yılının ilk çeyreğinde alınan sipariş tutarı 350 milyon dolar, bakiye  siparişleri toplamı da 9,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

"TÜM EKOSİSTEMİ GÖZETEREK ÇALIŞIYORUZ"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün,  şirketin ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, tüm  dünyanın zorlu bir süreçten geçmekte olduğu 2020'nin ilk çeyreğini güçlü ciro ve  karlılık oranları ile tamamladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2020 yılı ilk çeyrek sonu itibarıyla 14,5 milyar TL seviyesine ulaşan  öz kaynaklarımız bilançomuzun yüzde 55'ini oluşturuyor. Gerek uluslararası  arenada faaliyet gösteren benzer şirketlere gerekse ülkemizdeki pek çok sanayi  şirketine kıyasla öz kaynaklarımız çok güçlü seviyede. ASELSAN olarak öz  kaynaklarımızı etkin işletme sermayesi ve nakit yönetimi stratejileriyle  destekleyerek karlılığımızı sürdürülebilir kılıyoruz. Bu sayede finansal anlamda  tüm dünyada pek çok sektör için zorlu geçen son birkaç yılda hem büyümemizi hem  de karlılığımızı koruduk, borçluluk oranlarımızı da en düşük seviyelerde tutmayı  başardık.

Şirketimizin finansallarına ilişkin 2020 yıl sonuna ilişkin  öngörülerimiz olan ciroda yüzde 40-50 aralığında artış ve yüzde 20-22 aralığında  FAVÖK marjı beklentilerimizi gerçekleştireceğimiz yönünde kendimize güvenimiz  tam. 2020 yılı başından beri paydaşlarımızı ve tedarikçilerimizi finansal olarak  desteklemek için atılabilecek her adımı hayata geçirdik. Bu kapsamda  tedarikçilerimize bugüne kadar 5 milyar TL'ye yaklaşan ödeme yaparak  tedarikçilerimizin sürekliliğine katkı sağladık. ASELSAN olarak bu zorlu dönemde  aldığımız inisiyatifleri yılın ilk çeyreği sonu itibarıyla net nakit  pozisyonumuzu pozitifte tutarak gerçekleştirdik."

ASELSAN, PANDEMİ SONRASINA HAZIR

Görgün, stratejik öneme haiz tüm faaliyet alanlarında üretim ve  tasarımın devamlılığı ve sürdürülebilirliği için kriz döneminde gerekli her türlü  tedbiri aldıklarını aktararak, "Başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere Sağlık  Bakanlığımızın ve diğer kurumlarımızın hızlı ve erken aldığı kararlar ve yaptığı  yönlendirmelere uygun olarak bu süreci başarıyla yönettik. Devletimizin tedarik  makamlarının özveriyle kesintisiz çalışmaya devam etmesi sayesinde yılın ilk  çeyreğinde yaptığımız satış kadar yeni sipariş alarak bakiye siparişlerimizin  istikrarlı seyrini koruduk." ifadelerini kullandı.

Savunma elektroniği alanında 45 yıldır biriktirdikleri tecrübeyi her  geçen gün büyüttüklerini belirten Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu büyümeyi sağlıklı bir karlılıkla başarmamız, hem Türk savunma  sanayisine olan katkılarımızı her geçen gün arttırmamızı hem de bu tecrübeyi  sağlık, enerji, finans gibi savunma dışı alanlara aktarmamızı sağlıyor.  Yetkinliklerimizin imkan verdiği her alanda ülkemizin yurt dışına olan  bağımlılığını azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

İçinde bulunduğumuz bu zorlu günler, hem ülkelerin hem de şirketlerin  kendi kendine yetebilir olmasının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne  sermiştir. Bu dönemde millileştirme çalışmalarımıza da hız verdik. Kamuoyunun da  yakından takip ettiği üzere özellikle sağlık alanında ürüne çevireceğimiz pek çok  tasarımımızı da yakında halkımızın hizmetine sunacağız. ASELSAN olarak, hem  ülkemize daha fazla değer katmak hem de dünya çapında güven yaratan ve müttefik  ülkelerin savunma ve savunma dışı alanlarda ihtiyaçlarına yanıt veren bir şirket  olmak misyonuyla yolumuza devam ediyoruz."




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