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ASELSAN Orta Asya`daki faaliyetlerini artırıyor

20.04.2020 12:41

Son güncelleme : 20.04.2020 12:41
ASELSAN, Kazakistan`ın ihtiyacı kapsamında SARP DUAL Uzaktan Komutalı Silah Sistemi`ne yönelik yeni bir sözleşme imzaladı.



AA

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, ASELSAN'ın, çeşitli kara ve deniz platformlarında kullanılabilen farklı konfigürasyon ve kalibrelerde geliştirdiği uzaktan komutalı silah sistemleri 20 farklı ülkenin envanterinde yer  alıyor.

ASELSAN ve Kazakistan'daki iştiraki Kazakhstan ASELSAN Engineering (KAE), Kazakistan'ın askeri ve sivil alanlardaki ihtiyaçlarının azami düzeyde karşılanması amacıyla üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda ASELSAN, Kazakistan'ın ihtiyacı kapsamında SARP DUAL  Uzaktan Komutalı Silah Sistemi'ne yönelik yeni bir sözleşme imzaladı.






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