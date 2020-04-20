ASELSAN, Kazakistan`ın ihtiyacı kapsamında SARP DUAL Uzaktan Komutalı Silah Sistemi`ne yönelik yeni bir sözleşme imzaladı.
ASELSAN Orta Asya`daki faaliyetlerini artırıyor
20.04.2020 12:41
Son güncelleme : 20.04.2020 12:41
AA
Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, ASELSAN'ın, çeşitli kara ve deniz
platformlarında kullanılabilen farklı konfigürasyon ve kalibrelerde geliştirdiği uzaktan komutalı silah sistemleri 20 farklı ülkenin envanterinde yer alıyor.
ASELSAN ve Kazakistan'daki iştiraki Kazakhstan ASELSAN Engineering (KAE), Kazakistan'ın askeri ve sivil alanlardaki ihtiyaçlarının azami düzeyde karşılanması amacıyla üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.
Bu kapsamda ASELSAN, Kazakistan'ın ihtiyacı kapsamında SARP DUAL Uzaktan Komutalı Silah Sistemi'ne yönelik yeni bir sözleşme imzaladı.
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