ASELSAN, Bahreyn`e uzaktan komutalı silah sistemi ihracatı gerçekleştirecek.
ASELSAN`dan Bahreyn`e ihracat
06.05.2020 10:03
Son güncelleme : 06.05.2020 10:04
AA
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bahreyn'in deniz
platformu kullanımına yönelik olarak, uzaktan komutalı silah sistemlerinin ihracatına ilişkin bu ülkeyle yeni satış sözleşmesi imzalandı.
ASELSAN, geçen yıl yakaladığı satış ve üretim rekoru performansını 2020'de de sürdürmeyi hedefliyor.
Körfez ülkelerine gerçekleştirdiği son uzaktan komutalı silah sistemi ihracatının yanı sıra 10 yılı aşkın süredir Körfez pazarında varlık gösteren ASELSAN, bölgeye doğrudan satış, teknoloji transferi programları, yerel üretim ve ortak girişim şirketleri aracılığıyla savunma ve teknoloji çözümleri sunuyor.
Körfez İş Birliği Konseyi üyesi ülkelere ve özellikle Bahreyn'e yönelik gelecek dönemde yatırım ve iş birliği alanlarını geliştirmeyi hedefleyen ASELSAN, sürdürülebilir büyüme stratejisinin sonucu olarak, çeşitli kara ve deniz platformlarında kullanılabilen farklı konfigürasyonlarda geliştirdiği uzaktan komutalı silah sistemlerini 20 farklı ülkenin kullanımına imkan sağladı.
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|% 0,00
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|KERVN
|0,38
|505.394
|% 0,00
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|KERVT
|4,26
|73.301.461
|% 0,00
|
|KRSTL
|1,88
|49.161.010
|% 0,00
|
|PRKME
|2,91
|7.933.573
|% 0,00
|
|TUPRS
|86,70
|258.062.425
|% 0,00
|
|KERVN
|0,38
|505.394
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|GARAN
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|DOHOL
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|ODAS
|1,81
|209.968.541
|% 0,00
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|8,7979
|8,8420
|% 0,23
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|Frank
|7,2621
|7,3058
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8845
|1,8939
|% 0,24
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-1,78
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|Altın Gr.
|389
|389
|0,39
|
|Cumhuriyet
|2.491
|2.546
|5,30
|
|Tam
|2.568
|2.608
|5,50
|
|Yarım
|1.245
|1.275
|2,60
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|Çeyrek
|625
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|1,40
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|Gümüş.Ons
|15,07
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|Gümüş Gr.
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