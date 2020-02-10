Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin`de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.
Asya borsaları Çin hariç geriledi
10.02.2020 10:47
Son güncelleme : 10.02.2020 10:47
AA
Çin'de koronavirüs salgınında can kaybı 909'a, virüsten etkilenenlerin sayısı 40 bin 171'e çıktı. Virüs bulaştığına dair şüpheli olan kişilerin sayısı 23 bin 589, hastalarla temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınan kişi sayısı da 187 bin 518 oldu.
Dünyada 2002-2003'te ortaya çıkan SARS salgınında çoğunluğu Çin'de olmak üzere 774 kişi yaşamını yitirmişti. SARS'ın yaklaşık bir yılda neden olduğu can kaybının koronavirüs nedeniyle bir ay gibi kısa sürede aşılması tedirginliklerin devam etmesine neden oldu.
Söz konusu gelişmelerle bugün Asya borsalarında Çin hariç negatif bir seyir izlendi. Şanghay bileşik endeksinin diğer Asya borsalarından pozitif ayrışmasında, Çin'de bugün açıklanan enflasyon verisinin ocakta yıllık yüzde 5,4 ile beklentilerin üzerinde artması ve ekonomi yönetiminin piyasayı likidite anlamında desteklemeye devam edeceği beklentileri etkili oldu.
Kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,5 değer kazanarak 2.890,10 puan oldu. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 azalışla 23.685,98 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,13 değer kazanarak 109,8 seviyelerinde dengelendi. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 kayıpla 40.919,80 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,5 düşüşle 27.246,30 puanda seyrediyor.
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En Düşük
6,5480
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|Açılış
|: 302,74
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|Önceki Kapanış
|: 303,75
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303,92
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|31.759.870
|% 19,92
|
|FORMT
|2,99
|10.298
|% 15,00
|
|AYCES
|12,99
|4.235.539
|% 12,08
|
|ALCTL
|18,40
|14.329.191
|% 11,65
|
|SAYAS
|2,95
|772.448
|% 8,06
|
|TACTR
|3,00
|23.028
|% -9,91
|
|UZERB
|2,06
|7.315
|% -8,85
|
|SERVE
|1,33
|3.116
|% -8,28
|
|GYHOL
|26,98
|1.042.118
|% -7,60
|
|HALKS
|2,04
|10.200
|% -7,27
|
|THYAO
|14,40
|132.937.900
|% -0,48
|
|GUSGR
|2,91
|122.921.789
|% 2,83
|
|KRDMD
|2,92
|84.664.117
|% -0,34
|
|ODAS
|2,23
|74.670.695
|% 0,00
|
|ASELS
|24,66
|73.203.132
|% 0,82
|
|IHLGM
|1,30
|66.630.464
|% 5,69
|
|GUSGR
|2,91
|122.921.789
|% 2,83
|
|ODAS
|2,23
|74.670.695
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,73
|21.362.040
|% 1,39
|
|KRDMD
|2,92
|84.664.117
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7052
|7,7439
|% -0,31
|
|Frank
|6,1076
|6,1444
|% -0,37
|
|Riyal
|1,5932
|1,6012
|% -0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.571
|0,89
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|7,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|15,37
|
|Yarım
|967
|992
|7,44
|
|Çeyrek
|485
|496
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,77
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
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|B. Petrol
|54,37
|54,37
|-0,08
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