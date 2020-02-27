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Asya borsaları Çin hariç geriledi

27.02.2020 10:45

Son güncelleme : 27.02.2020 10:45
Asya borsalarında koronavirüs (Kovid-19) endişeleriyle gözlenen satış ağırlıklı seyir bugün de devam ederken, Çin`de Şanghay bileşik endeksi ülke merkez bankasının açıklamalarının ardından pozitif ayrıştı.



AA

Kovid-19 salgınında can kaybı, vaka ve görüldüğü ülke sayısı artmaya devam ediyor. Virüs kapsamında Çin'de son 24 saatte 29 kişi yaşamını yitirdi, 433 yeni vaka saptandı.

Çin'de yeni vaka sayısındaki artış hızı yavaşlasa da Güney Kore'de salgının giderek yayılması, İran ve İtalya'nın ardından Brezilya ve Yunanistan'da yeni vakaların görülmesi endişelerin devam etmesine neden oldu.

Çin Merkez Bankası'ndan bugün yapılan açıklamada, risklere karşı daha fazla uyanık olunması gerektiği, ihtiyatlı para politikasını koruyacaklarını ve yeterli politika alanının mevcut olduğu bildirildi. Söz konusu açıklamanın ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,11 artarak  2.991,33 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,13 azalarak 21.948,23 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 azalarak 110,1 seviyelerinde dengelendi.

Güney Kore Merkez Bankası piyasadaki 25 baz puanlık indirim beklentilerine karşın politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,25'te bıraktı. Kararın ardından Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,05 düşüşle 2.054,89 puanda seyrederken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,74 azalışla 39.592,11 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,18 kayıpla 26.649,08 puanda bulunuyor.




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