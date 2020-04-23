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Asya borsaları Çin hariç yükseldi

23.04.2020 10:36

Son güncelleme : 23.04.2020 10:36
Asya borsaları, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına yönelik iyimser beklentilerin artmasına paralel alıcılı seyrederken, Çin negatif ayrıştı.



AA

Analistler, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün fiyatında yaşanan  önemli dalgalanmanın ardından petrol fiyatlarındaki normalleşme ve ABD'de  açıklanan şirket bilançolarındaki olumlu gidişatın pay piyasalarını yukarı yönlü  desteklediğini ifade etti.

Kovid-19 salgınında ABD ve Asya ülkelerinde gözlemlenen yavaşlamanın  risk iştahını artıran bir başka faktör olduğunu vurgulayan analistler, konuya  ilişkin gelişmelerin yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini söyledi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,2 azalışla  2.838,50 puan oldu. Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 1,52 artışla 19.429,44  puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 107,8  seviyesine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 artışla 31.759 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükselişle 24.013 puanda seyrediyor. Güney Kore'de Kospi endeksi ise günü yüzde 1 primle 1.914,73 puandan  tamamladı.






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