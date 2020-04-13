Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsaları geriledi
13.04.2020 10:03
Son güncelleme : 13.04.2020 10:03
AA
Devam eden Paskalya tatil nedeniyle bazı Asya ülkelerinin borsalarında işlem yapılmazken, Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkeler, günlük ham petrol üretim miktarını 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar 10 milyon varil azaltma kararı aldı.
Piyasalarda yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına dair gelişmeler de yakından takip edilirken, salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında, son 24 saatte 108 yeni vaka görüldüğü ve 2 kişinin öldüğü bildirildi.
Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,6 azalarak 2.780,07 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,4 düşüşle 19.024,32 puana gerilerken, endeksteki düşüşte yene olan talebin artması etkili oldu. Dolar/yen paritesi yüzde 0,5 değer kaybederek 107,9 seviyelerinde dengelendi. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 kayıpla 31.049,77 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 düşüşle 1.830,58 puanda seyrediyor.
Hong Kong piyasalarında ise tatil nedeniyle işlem yapılmıyor.
18:0596.471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 96.471
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En Düşük
0
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En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,7687
En Düşük
6,7014
18:057,4189
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1037
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4189
En Düşük
7,3088
18:05367,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 3,71
|Açılış
|: 367,19
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
367,75
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|KRONT
|18,16
|10.199.288
|% 0,00
|
|THYAO
|9,80
|747.585.969
|% 0,00
|
|USAK
|1,38
|52.824.063
|% 0,00
|
|YKGYO
|2,43
|24.122.063
|% 0,00
|
|PGSUS
|50,95
|941.591.068
|% 0,00
|
|KRONT
|18,16
|10.199.288
|% 0,00
|
|THYAO
|9,80
|747.585.969
|% 0,00
|
|USAK
|1,38
|52.824.063
|% 0,00
|
|YKGYO
|2,43
|24.122.063
|% 0,00
|
|PGSUS
|50,95
|941.591.068
|% 0,00
|
|GARAN
|8,63
|1.839.858.568
|% 0,00
|
|PGSUS
|50,95
|941.591.068
|% 0,00
|
|THYAO
|9,80
|747.585.969
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,54
|650.449.523
|% 0,00
|
|ASELS
|25,10
|547.099.839
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,54
|650.449.523
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,06
|503.397.713
|% 0,00
|
|GARAN
|8,63
|1.839.858.568
|% 0,00
|
|PETKM
|3,43
|487.480.095
|% 0,00
|
|CEMAS
|0,94
|123.218.686
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4315
|8,4738
|% 1,39
|
|Frank
|6,9834
|7,0255
|% 1,12
|
|Riyal
|1,7907
|1,7997
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.691
|4,57
|
|Altın Gr.
|367
|367
|3,72
|
|Cumhuriyet
|2.350
|2.405
|25,30
|
|Tam
|2.415
|2.475
|29,80
|
|Yarım
|1.175
|1.204
|12,70
|
|Çeyrek
|589
|602
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,32
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,01
|
|B. Petrol
|32,11
|32,11
|0,63
|