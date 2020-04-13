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Asya borsaları geriledi

13.04.2020 10:03

Son güncelleme : 13.04.2020 10:03
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.



AA

Devam eden Paskalya tatil nedeniyle bazı Asya ülkelerinin borsalarında  işlem yapılmazken, Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi  ülkeler, günlük ham petrol üretim miktarını 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar 10  milyon varil azaltma kararı aldı.

Piyasalarda yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına dair gelişmeler  de yakından takip edilirken, salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında, son 24  saatte 108 yeni vaka görüldüğü ve 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın  yüzde 0,6 azalarak 2.780,07 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,4 düşüşle 19.024,32 puana  gerilerken, endeksteki düşüşte yene olan talebin artması etkili oldu. Dolar/yen  paritesi yüzde 0,5 değer kaybederek 107,9 seviyelerinde dengelendi. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 kayıpla 31.049,77 puanda, Güney  Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 düşüşle 1.830,58 puanda seyrediyor.

Hong Kong piyasalarında ise tatil nedeniyle işlem yapılmıyor.






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