Asya borsaları hızlı yükseldi













AA

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 564'e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısı ise 28 bin 18'e çıkarken, hastalığın yayılma hızının yavaşlaması ve çözüm konusunda gelen açıklamalar piyasalarda salgına yönelik fiyatlamaları ikinci plana attı.Piyasalar açısından gündemin odağına ise Çin'in 75 milyar dolar değerindeki ABD ürününe uygulanan tarifeleri 14 Şubat'tan itibaren geçerli olmak kaydıyla yarı yarıya düşüreceğini bildirmesi yerleşti. Risk iştahını artıran bu açıklamanın ardından, Asya borsalarında hızlı yükseliş yaşandı.Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 1,72 artarak 2.866,51 puan oldu.Japonya'da Nikkei 225 endeksi yükselişini hızlandırarak günü yüzde 2,38 kazançla 23.873,59 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi 109,9 seviyelerinde yatay seyretti.Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,52 artışla 41.358,21 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,45 yükselişle 27.443,81 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,88 primle 2.227,94 puanda seyrediyor.