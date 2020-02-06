Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsaları hızlı yükseldi
06.02.2020 10:43
Son güncelleme : 06.02.2020 10:43
AA
Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 564'e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısı ise 28 bin 18'e çıkarken, hastalığın yayılma hızının yavaşlaması ve çözüm konusunda gelen açıklamalar piyasalarda salgına yönelik fiyatlamaları ikinci plana attı.
Piyasalar açısından gündemin odağına ise Çin'in 75 milyar dolar değerindeki ABD ürününe uygulanan tarifeleri 14 Şubat'tan itibaren geçerli olmak kaydıyla yarı yarıya düşüreceğini bildirmesi yerleşti. Risk iştahını artıran bu açıklamanın ardından, Asya borsalarında hızlı yükseliş yaşandı.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 1,72 artarak 2.866,51 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yükselişini hızlandırarak günü yüzde 2,38 kazançla 23.873,59 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi 109,9 seviyelerinde yatay seyretti.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,52 artışla 41.358,21 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,45 yükselişle 27.443,81 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,88 primle 2.227,94 puanda seyrediyor.
10:27123.701
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 1.380,23
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.787
En Düşük
122.712
10:275,9877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0073
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9879
En Düşük
5,9757
10:276,5942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0159
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,5942
En Düşük
6,5779
10:27299,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,26
|Açılış
|: 299,75
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
300,02
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,34
|11.679
|% 9,86
|
|ORMA
|6,15
|6.402
|% 9,82
|
|LINK
|26,94
|2.128.976
|% 9,51
|
|CEOEM
|8,25
|9.043.417
|% 8,84
|
|TSGYO
|2,07
|2.425.720
|% 6,70
|
|DOKTA
|64,05
|1.969.666
|% -14,94
|
|BALAT
|1,84
|19.375
|% -5,15
|
|EGCYH
|0,44
|40.673
|% -4,35
|
|KRGYO
|3,34
|6.389.933
|% -4,30
|
|DGKLB
|2,40
|16.753.045
|% -3,61
|
|THYAO
|14,79
|240.714.192
|% 1,23
|
|PGSUS
|72,15
|149.513.164
|% -3,48
|
|SASA
|9,39
|134.944.417
|% -0,74
|
|YKBNK
|3,08
|131.560.347
|% 2,67
|
|SISE
|5,56
|91.383.268
|% 0,91
|
|TEKTU
|1,78
|80.633.138
|% 5,33
|
|YKBNK
|3,08
|131.560.347
|% 2,67
|
|KRDMD
|2,95
|82.671.273
|% 1,72
|
|ZOREN
|1,75
|42.312.017
|% 2,34
|
|ODAS
|2,26
|45.209.792
|% 1,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7516
|7,7905
|% 0,07
|
|Frank
|6,1215
|6,1584
|% 0,05
|
|Riyal
|1,5902
|1,5981
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|1,12
|
|Altın Gr.
|300
|300
|0,41
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
|
|Yarım
|955
|980
|-2,10
|
|Çeyrek
|479
|490
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,73
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,02
|
|B. Petrol
|56,23
|56,23
|0,95
|
Seans Raporu
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10:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1587, 65 artarak (% 1.08 ) 148, 416
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